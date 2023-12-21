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Annesinin aracıyla gittiği dağlık alanda kendini astı - Son Dakika
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Annesinin aracıyla gittiği dağlık alanda kendini astı

Kayseri'nin Talas ilçesinde annesinin aracıyla dağlık alana giden bir kişi, burada kendisini elektrik direğine asarak intihar etti. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan müdahalede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Annesinin aracıyla gittiği dağlık alanda kendini astı
21.12.2023 - 00:16,
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Annesinin aracıyla gittiği dağlık alanda kendini astı

KAYSERİ - Kayseri'nin Talas ilçesinde annesinin aracıyla dağlık alana giden şahıs, burada kendisini elektrik direğine asarak intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi'ndeki dağlık alanda meydana gelen olayda, çevredeki vatandaşlar elektrik direğinde asılı birini görerek ihbarda bulundu. Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yapılan ilk müdahalede şahsın T.G. olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. T.G.'nin olay yerine annesine ait 38 AHN 784 plakalı otomobil ile geldiği öğrenildi. 42 yaşındaki adamın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Kayseri, Talas, Olaylar, İtfaiye, Güvenlik, Soruşturma, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Annesinin aracıyla gittiği dağlık alanda kendini astı - Son Dakika


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