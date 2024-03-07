Antakya'da araç yangını: Maddi hasar meydana geldi - Son Dakika
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Antakya'da araç yangını: Maddi hasar meydana geldi

Antakya\'da araç yangını: Maddi hasar meydana geldi

Hatay'ın Antakya ilçesinde seyir halindeki bir araç alev alarak yanmaya başladı. Sürücü durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangında herhangi bir yaralanma olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

07.03.2024 09:29  Güncelleme: 09:30
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Hatay'ın Antakya ilçesinde alev alarak yanmaya başlayan araçta maddi hasar oluştu.

Yangın, Antakya İlçesi Narlıca Mahallesinde meydana geldi. Seyir halindeki aracın yanmaya başladığını fark eden sürücü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangında yaralanma yaşanmazken araçta maddi hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antakya'da araç yangını: Maddi hasar meydana geldi - Son Dakika

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