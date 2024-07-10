Antakya'da Aydınlatma Direğine Çarpan Araçta 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Antakya'da Aydınlatma Direğine Çarpan Araçta 2 Kişi Yaralandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen kazada, bir hafif ticari araç aydınlatma direğine çarparak takla attı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralılar hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

10.07.2024 13:21
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Hatay'ın Antakya ilçesinde aydınlatma direğine çarparak takla atan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Antakya ilçesi Otogar kavşağında meydana geldi. Sabit B. idaresindeki 31 AHC 80 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine aydınlatma direğine çarparak takla attı. Aydınlatma direğinin yerinden çıktığı kazada; araçta bulunan S.B. ve B.K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçta bulunan 2 kişiyi kurtardıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antakya'da Aydınlatma Direğine Çarpan Araçta 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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