Antakya'da Depremzede Esnafın İş Yeri Yandı - Son Dakika
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Antakya'da Depremzede Esnafın İş Yeri Yandı

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Hatay'ın Antakya ilçesinde depremzede Süleyman Küpeli'nin prefabrik büfesi yangında kullanılamaz hale geldi.

23.10.2024 10:05
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Depremzede esnafın prefabrik iş yeri alevlere teslim oldu

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde esnaf Süleyman Küpeli'ye ait prefabrik işyeri, alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, geçtiğimiz günlerde Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde yaşandı. Kısa sürede alevlere teslim olan prefabrik büfeyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, çalışmaları sonucunda söndürüldü. Çıkan yangından dolayı 40 yıldır esnaflık yapan depremzede Süleyman Küpeli'ye ait işyeri yanarak kullanılamaz hale geldi.

"Bugün de açmaya karar vermiştik ama açamadık"

40 yıldır işyerinde esnaflık yapan Süleyman Küpeli, "40 yıllık dükkanıma iş yerimi yaktılar. İş yerimi kim yaktı gerçekten bilmiyorum. Bugün de açmaya karar vermiştik ama açamadık. Ekmek teknemiz yandı kül oldu" dedi.

Büfenin yandığını görünce yaşadıklarını anlatan Özlem Arslan, "Burası bizim büfemizdi. Bize saat 16: 00 sularında haber verdiler. Büfeniz yanıyor koşun yetişin dediler. Büfenin yanına geldik gördüğümüze inanamadık. Ben şaka zannettim kuzenimi aradım ve kuzenim de ağlayarak evet doğru büfeniz yanıyor dedi. Büfenin yanına geldiğimizde gördüğümüz olayla şok içinde kaldık. Kim bu büfeyi nasıl oldu gerçekten bilmiyoruz. Etraftan şüpheli 3 kişinin olduğunu söylediler. Büfemizi yakandan şikayetçi olduk. Bir depremzede olarak gerçekten mağduruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antakya'da Depremzede Esnafın İş Yeri Yandı - Son Dakika

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