Antakya'da İnşaat Alanından Demir Boru Çalındı - Son Dakika
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Antakya'da İnşaat Alanından Demir Boru Çalındı

Antakya\'da İnşaat Alanından Demir Boru Çalındı
24.07.2026 10:00
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Antakya'da elektrik motosikletle gelen 2 şahıs, inşaat alanından demir boru çaldı. O anlar kamerada.

Hatay'ın Antakya ilçesinde elektrik motosikletle geldikleri inşaat alanından demir boru çalan şahıslar kameraya yansıdı.

Olay, ilçe merkezindeki Köprübaşında yaşandı. İnşaat alanına elektrik motosikletiyle gelen 1 kadın ve 1 erkek şahıs, demir boruları elektrik motosikletine yükledi. Gündüz saatlerinde rahat hareket eden 2 şahıs, demir boruları çaldıktan sonra araçla olay yerinden uzaklaştı. Şahısların, demir boruları motosiklete yükleyip çaldıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; 2 şahsın, inşaat alanına gelip demir boruları yükledikleri ve elektrik motosikletiyle olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Antakya, İnşaat, Hatay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antakya'da İnşaat Alanından Demir Boru Çalındı - Son Dakika

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