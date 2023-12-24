Antakya\'da mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

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Mobilya fabrikasındaki yangın 3 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde mobilya fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'ndeki bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edilmişti. Bölgeye hızla intikal eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 saat süren çalışmayla yangını kontrol altına aldı. Fabrika kullanılmaz hale gelirken, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.