Antakya\'da Nehre Düşen Otomobilde Ölü Bulundu

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Hatay'ın Antakya ilçesinde Asi Nehri'ne düşen ve vinçle sudan çıkartılan otomobilde bir kişi ölü bulundu. Aracın sağlık personeline ait olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Antakya ilçesine bağlı Güzelburç Mahallesi'nde vatandaşlar bir otomobilin Asi Nehri'ne düştüğü ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, aracı çıkarmak için çalışma başlattı. Olay yerine sevk edilen dalgıçlar ise botla açıldıkları nehirde akıntı nedeniyle dalış yapamadı. Bunun üzerine olay yerine vinç çağrıldı. Uzun uğraşların ardından vinçle sudan çıkartılan 31 AKH 322 plakalı Ford Focus marka otomobilde bir kişinin cenazesine ulaşıldı. Ceset, otopsi için morga kaldırıldı.

Yapılan araştırmada otomobilin sağlık personeli Muhammet Dede'ye (26) ait olduğu belirlenirken, nehre düşen araçta hayatını kaybeden kişinin sağlık personeli olup olmadığı yapılan incelemeden sonra ortaya çıkacak. - HATAY