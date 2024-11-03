Antakya\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Hatay'ın Antakya ilçesi ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden itfaiye tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın, Antakya ilçesi Günyazı Mahallesi'nde yaşandı. Bilinmeyen bir nedenden dolayı ormanlık alanda yangın çıktı. Ormanlık alanda çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Çıkan yangından dolayı ormanlık alan zarar gördü. - HATAY