Antakya\'da Otomobil Kazası: 1 Yaralı

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Hatay'ın Antakya ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Antakya ilçesi Gülderen kavşağında 2 otomobil çarpışmasıyla meydana geldi. 35 CSM 03 plakalı BMW marka otomobil, 31 AOJ 341 plakalı Hyundai marka otomobilin çarpıştı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti. - HATAY