Antakya'da Yangın Kontrol Altına Alındı
Antakya'da çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. İnşaat malzemeleri yandı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde inşaat malzemeleri ve kulübede çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle binalara sirayet etmeden kontrol altına alındı.
Yangın, Antakya ilçesine bağlı Saraykent Mahallesi 75. Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, alevlerin çevredeki binalara sıçraması önlendi. Yangının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Yangında inşaat malzemeleri ve kulübe kullanılmaz hale geldi.
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