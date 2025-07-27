Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ailesi Yolsuzluk Soruşturmasında Gözaltına Alındı

Antalya'da rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Almanya'dan dönen gelini Zuhal Böcek, "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Almanya'dan dönen gelini Zuhal Böcek, "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" suçlamasıyla gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 5 Temmuz'da düzenlenen operasyonda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Gökhan Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu hakkında gözaltı kararı verilmişti. Zeynep Kerimoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Gökhan Böcek ise yurt dışında olduğu gerekçesiyle gözaltına alınamamıştı. Gökhan Böcek'in o tarihte eşi Zuhal Böcek ve oğullarıyla birlikte İtalya'da bulunduğu, daha sonra Almanya'ya geçtiği tespit edilmişti. Babası Muhittin Böcek'in tutuklanmasının ardından Türkiye'ye dönmeyen Gökhan Böcek, bu süreçte sosyal medya hesabından babası ve oğlu ile birlikte çekilmiş fotoğraflar paylaşmıştı.

30 milyon TL değerinde bir evin yine aynı firmaya ödettirildiği ortaya çıktı

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, 2024 yerel seçimleri öncesinde Gökhan Böcek'in seçim kampanyasında kullanılan araçların reklam giydirmesi için 8 milyon 500 bin TL'lik ödeme bir iş adamına ait firmaya yaptırıldı. Dosyada ayrıca Gökhan Böcek'in eski eşi Zeynep Kerimoğlu'na boşanma karşılığı 30 milyon TL değerinde bir evin yine aynı firmaya ödettirildiği bilgisine yer verildi.

Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. - ANTALYA