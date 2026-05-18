Antalya\'da 2 milyon TL ile suçüstü yakalanan sanıklar tahliye edildi

Antalya'da iskansız binada ruhsatı bulunmayan işletmenin sahibinden para talep ettikleri iddiasıyla düzenlenen operasyonda 2 milyon TL ile suçüstü yakalanan şüpheliler hakkında açılan davanın ilk duruşması görüldü. Dolandırıcılık ve şantaj iddialarıyla yargılanan tutuklu sanıklar, yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edilirken, duruşma eksik hususların tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kepez ilçesinde bazı şüphelilere yönelik geçtiğimiz aylarda çalışma gerçekleştirildi. Ekiplerin yaptığı incelemelerde, Kepez ilçesi Altınova bölgesinde faaliyet gösteren bir reklam şirketinin bulunduğu yapının iskansız ve ruhsatsız olması nedeniyle iş yeri sahibinden haksız maddi menfaat temin edilmeye çalışıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin söz konusu durumu belediyeye şikayet dilekçeleriyle gündeme getirdiği, denetime gelen belediye ekiplerini ise bir tanıdıkları aracılığıyla geri gönderdikleri belirlendi. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından emlakçı, işçi, site yöneticisi ve hal çalışanı olduğu belirlenen K.Ç., N.S., B.K. ve Ö.A. isimli şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

İki poşette 2 milyon TL ele geçirilmişti

Operasyonda şüpheliler, iki ayrı poşet içerisinde bulunan 2 milyon TL ile suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Ö.A., polis merkezindeki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen K.Ç., N.S. ve B.K. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında İstanbul'da yakalanan S.C. de tutuklanırken, aynı dosyada gözaltına alınan F.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonun görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, polis ekiplerinin operasyon düzenlediği ve şüphelilerin yakalandığı anlar yer aldı.

İlk duruşma görüldü

Şüpheliler hakkında 'dolandırıcılık ve rüşvet' suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması Antalya 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada tutuklu sanıklar K.Ç., N.S.A. ve B.K., müştekiler ile taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık S.C. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılarak savunma yaptı.

"Son yaptığımız inşaat işinden kalan 2 milyon 100 bin TL alacağım vardı"

Sanık K.Ç. savunmasında, müştekileri 7-8 yıldır tanıdığını ve aralarında ortak inşaat işi bulunduğunu belirterek, suçlamaları kabul etmedi. K.Ç., "Ortak inşaat işi yaptık, müştekileri 7-8 yıldır tanıyorum. Son yaptığımız inşaat işinden kalan 2 milyon 100 bin TL alacağım vardı, bu nedenle para istedim. Sonrasında hesabıma 100 bin TL gönderdiler, kalan alacağımı da vermediler. Kaçak depoları olduğunu biliyordum, ancak bu yaptıkları kaçak depolar nedeniyle bana 3 milyon vermezlerse belediyeye şikayet edeceğime dair şantajda bulunmadım. S.C. ve N.S.A.'yı tanımıyorum. Numan babama ait kaçak iş yerleri olduğuna dair şikayette bulunmuş. Nasıl olduysa müştekiler benim de kendilerini belediyeye şikayet ettiğimi düşünerek beni şikayet ettiler. Ben Numan'la iş birliğinde bulunarak 3 milyon TL istemedim. 100 bin TL dışında para gelmedi. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" diye konuştu.

Belediyeden kişilerle anlaşma sağlayacağı yönünde bir şantajda bulunmadığını savunan K.Ç., yakalandıkları ana ilişkin ise, "Ortak tanıdığım Özgür beni aradı. Müştekilerle buluşup kaçak depolarla ilgili görüşebileceğimizi söyledi. Ben de uzlaşma olsun diye Özgür'le baklavacıya gittim. Müştekiler N.S.A.'ya çanta uzattılar, bana da içinde para olan çanta uzattılar ancak almadım. Sonra mekan çıkışı polis ekipleri baskın yaptı" dedi.

"400 kişiyi kaçak yapı nedeniyle insanlık görevi olarak şikayet ettim"

Sanık N.S.A. ise savunmasında, çok sayıda kişiyi kaçak yapı nedeniyle belediyeye şikayet ettiğini belirterek, "400 kişiyi kaçak yapı nedeniyle insanlık görevi olarak şikayet ettim. Hiçbirinde şikayetimi geri çekmedim, bir tek bunlarda geri çektim. Şikayet ettikten sonra buluştuk. 'Sizinle ilgili sorunum yok' dedim. Birçok kişi araya soktular. Kimseyi tehdit etmedim, şantajda bulunmadım" dedi.

Kepez Belediyesi önünde yapılan buluşmaya da değinen N.S.A., "Kepez Belediyesi önünde buluştuk, 4 tane 250 bin TL'lik çek aldım. Şikayetimi çekme karşılığında 3 buçuk milyon TL'ye anlaştık. Çevreye duyarlıyım, küresel ısınma nedeniyle belediyeye 400 kişiyi şikayet ettim. Kaçak yapılara da belediye işlem yapmış mı diye ara sıra kontrol ederim. B.'nin para ya da çek alıp almadığını görmedim. Müştekilerden araç talebinde bulunmadım. Ne Kamil'le ne Bilal'le birlikte 4 milyon para talep etmedim, sadece kendi adıma 3 milyon 500 bin TL talep ettim" ifadelerini kullandı.

"Şantaj ve dolandırıcılık suçlamalarını kabul etmiyorum"

KOM ekiplerinin operasyonuyla yakalanmasına ilişkin savunmasına devam eden N.S.A., baklavacıdaki buluşmanın kalan borçla ilgili olduğunu ileri sürdü. N.S.A., "Baklavacıdaki buluşma kalan borçla ilgiliydi. Müştekiler bir gün önce beni arayarak buluşmak istediklerini söyledi. Tek gittim, Mehtap ve Mehmet vardı. Daha sonra K. ve Ö. isimli kişiler geldi. Poşet içinde 500 bin TL verdiler, kalanı daha sonra vereceğini söylediler. Aynı şekilde Ö.'ye de poşet verdiler, içinde ne kadar olduğunu bilmiyorum. Sonra pastane çıkışında polisler baskın yaptı. Toplamda 1 milyon 500 bin TL aldım. Şantaj ve dolandırıcılık suçlamalarını kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim" dedi.

"Para talebinde bulunmadım"

Sanık B.K. ise savunmasında tarafları uzlaştırmak amacıyla sürece dahil olduğunu öne sürdü. B.K., "H.K. adlı arkadaşım aradı. 'M. K. diye arkadaşım var, tarafları uzlaştıralım' dedi. M.K.'nin yanına depoya H.K. ile birlikte gittik. 'K.Ç. ile problemimiz var, ortak iş yapıyorduk' dedi. Çakır ailesini tanıyorum dedim. M.K., N.S.A.'nın kendisini şikayet ettiğini söyledi, telefon numarasını verdi. 'Bir araya gelelim, çözelim' dedim" ifadelerini kullandı.

N.S.A. ile müştekilerin Kepez Belediyesi önünde buluştuğunu belirten B.K., "Numan, şikayetini geri çekmeyeceğini söyledi. N.S.A.'yı aradım, bir araya gelelim dedim, ikna ettim. Kepez Belediyesi önünde buluşmak için anlaştık. Müştekiler belediyenin önündeydi. Müştekiler N.S.A'ya çek verdiler, N.S.A.'da evrakları imzaladı" dedi.

B.K., müştekilerden para talep etmediğini savunarak, "Müştekilerle tanıştığım gün 'Bu işi halledersen mükafat olarak 200 bin TL göndereceğim' dedi. Bu işi halledince 200 bin TL gönderdiler. Müştekiler belediyede N.S.A. 'ile görüşüp anlaşıp şikayetler çekildikten sonra yol masraflarım olduğu için bana yemek ve yol masrafı olarak 50 bin TL daha gönderdiler. Ondan sonra da bir daha para almadım ve görüşmedim. N.S.A. ile iş birliği yaparak şikayetten vazgeçme karşılığı 4 milyon TL para istemedim. Belediyenin önüne şikayetten vazgeçilmesi için gittim. Para talebinde bulunmadım" diye konuştu.

"Şantaj parası değildir"

Duruşmaya SEGBİS ile katılan sanık S.C. ise K.Ç. ile Antalya'ya geldiğinde tanıştığını belirterek, "Antalya'ya geldiğimde kaldığım yerde K.Ç.'nin kiracısı vasıtasıyla K.Ç. ile tanıştım. Müştekilerden 2 milyon TL alacağı olduğunu söyleyerek uzlaştırmacılık yapmamı istedi, konuyu anlattı. Ricası üzerine müştekilerle buluştuk. Müştekiler bana K.Ç.'ye borçlu olduklarını fakat K.Ç.'nin de kendilerini şikayet ettiği için zararda olduklarını, bu nedenle K.Ç.'ye borçlarını ödemeyeceklerini söylediler. Daha sonra yemekte bir araya geldik, müştekilerden para istemedim. İddianamede geçtiği gibi K.Ç. ile anlaşıp müştekilerin kaçak deposu nedeniyle belediyeye yapılan şikayetlerden vazgeçilme karşılığında para istemedim. Ayrıca müşteki Mehmet'e 250 bin TL'yi borç amaçlı istedim. Şantaj parası değildir. Hileli para istemedim" diye konuştu.

"Bu baskıların oluşturduğu endişe nedeniyle kurtulmak istedik"

Müşteki Mehmet K. ise sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, K.Ç.'nin iddia ettiği gibi borçlarının bulunmadığını söyledi. Mehmet K., "K.Ç.'yi 7-8 yıldır tanıyorum. İddia ettiği gibi kendisine 2 milyon 100 bin TL borcumuz yok, alacağını aldı, fazladan para istedi. Kaçak depoları biliyordu, kiracılar aracılığıyla haber gönderdi. 'Sizi şikayet edeceğim' diye tehdit etti, 3 milyon para istedi, kabul etmedik" dedi.

Belediye ekiplerinin kaçak yapılarla ilgili tutanak tuttuğunu ve 27 milyon TL ceza geldiğini ifade eden Mehmet K., "K.Ç.'nin bizi batıracağını düşünerek talebini kabul ettik. K.Ç. belediyede tanıdıkları olduğunu ve tanıdıkları vasıtasıyla kesilen cezaların iptal edilebileceğini söyledi. Bu baskıların oluşturduğu endişe nedeniyle kurtulmak istedik" diye konuştu.

Mehmet K., sanık N.S.A.'nın da kendilerini belediyeye şikayet ettiğini öğrendiklerini belirterek, "N.S.A., şikayetinden vazgeçmeyeceğini söyleyerek 3 buçuk milyon TL ya da araç istedi. K.Ç.'nin talep ettiği 3 milyondan kalanı çekle ödeyebileceğimizi söyledi. Daha sonra sanıklardan B.K. bizimle iletişime geçerek 4 buçuk milyon TL istedi" ifadelerini kullandı.

"Bu işlerin sonunun gelmeyeceğini düşünerek polislere ilettik"

Kepez Belediyesi önünde yapılan buluşmayı da anlatan Mehmet K., "Sonrasında Kepez Belediyesi önünde ben ve kardeşim Mehtap N.S.A. ve B.K. buluştuk. Ortak tanıdığımız H.K. ve kardeşimin arkadaşları A. ve K. de geldiler. Tarafların huzurunda belediye önünde N.S.A.'ya ve B.K.'ya 4'er ayrı çek verdik. N.S.A.'ya 250 bin TL'den 4 ayrı çek, B.K.'ya da her biri 250 bin TL tutarında 4 ayrı çek verdik. Ancak çeklerin üzerine sadece N.S.A. 'çekleri aldım' diye imza attı. Ayrıca B.K.'nin hesabına toplamda 250 bin TL gönderdik" dedi.

Sanıkların kendilerinden para istemeye devam ettiğini ileri süren Mehmet K., "Daha sonra S.C. bana ulaştı, depomuza geldi, görüştük. K.Ç.'nin borcundan bahsetti, biz de borcumuz olmadığını söyledik. Sonra S.C. ile birkaç kez daha görüştük. Sanıklar bizden para istemeye devam edince bu işlerin sonunun gelmeyeceğini düşünerek polislere ilettik. Daha sonra N.S.A. ile baklavacıda buluştuk. Ben ve kardeşim Mehtap vardı, daha sonra K.Ç. ve Ö.'de geldi. 500 bin TL'lik poşeti N.S.A.'ya, 1 buçuk milyon TL'lik poşeti K.Ç.'ye verdim. K.Ç. Ö.'ye uzattı. Mekan çıkışı polisler baskın yaptı" diye konuştu.

Sanıklar tahliye edildi

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi ve taraf avukatlarının savunmalarının ardından tutuklu sanıkların adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Heyet, eksik hususların tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - ANTALYA