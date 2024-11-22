Antalya\'da 403 Vatandaş Tahliye Edildi

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AFAD: "Antalya genelinde 403 vatandaşımız mahsur kaldığı bölgelerden tahliye edildi"

ANTALYA - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'da meydana gelen sel olayından etkilenen 403 vatandaşın mahsur kaldığı bölgelerden kurtarıldığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Antalya ilimizin için yapılan Turuncu yağış uyarı sonrasında ekiplerimizin bölgedeki çalışmaları aralıksız devam ediyor. Antalya genelinde 403 vatandaşımız mahsur kaldığı bölgelerden tahliye edildi. An itibarıyla, il genelinde toplam 89 ihbar alınmış olup, tüm ihbarlara hızla müdahale edilmektedir. Antalya ilimizde, aşırı yağışlarla mücadele kapsamında; 2.389 personel, 692 araç, 155 iş makinesi, 6 bot, 71 motopomp ve 40 dalgıç pompa görevlendirilmiştir. Yağışların, yarın öğle saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir" ifadeleri yer aldı.