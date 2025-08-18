Antalya'da Acil Sağlık Motosiklet Kazası - Son Dakika
Antalya'da Acil Sağlık Motosiklet Kazası

Antalya\'da Acil Sağlık Motosiklet Kazası
18.08.2025 16:26
Antalya'da ihbara giden motorize sağlık timi kaza yaptı, sürücü yaralandı. Araç bariyerlere çarptı.

Antalya'da ihbara giderken kontrolden çıkan Motorize 112 Acil Sağlık timi motosikleti yaklaşık 50 metre sürüklenip önündeki otomobile arkadan çarptı. Kazada motosiklet. sürücüsü sağlık görevlisi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Dumlupınar Bulvarı Meltem köprülü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ihbara giden Mehmet A.U.'nun kullandığı 07 BIC 557 plakalı Motorize 112 Acil Sağlık ekibi seyir halindeyken sürücü motosikletin kontrolünü kaybetti. Sürüklenmeye başlayan motosikletten kendini son anda atan sağlık görevlisi Mehmet A.U. yolun karşı şeridine savruldu. Yaklaşık 50 metre sürüklenen motosiklet o sırada önünde ilerlemekte olan Hakan Yılmaz'ın idaresindeki 35 ZRD 81 plakalı Fiat marka araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle direksiyon hakimiyeti kaybeden araç sürücüsü yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Sağlık çalışanı yaralandı

Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken kazayı yaralı olarak atlatan Motorize 112 Acil Sağlık çalışanı Mehmet A.U. mesai arkadaşları tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın nasıl meydana geldiğine anlam veremediğini belirten 35 ZRD 81 plakalı otomobil sürücüsü Hakan Yılmaz, "Biz en sağ şeritte normal seyir halindeyken, bir anda arkadan kayarak gelen motorun bize vurduğunu düşünüyoruz. Ne olduğu tam olarak göremedim. Sürücü bizden aşağı yukarı 50 metre gerideydi. Ayaktaydı ama kolunda ve vücudunda yaralar vardı. Motordan düşünce motor her halde kayarak bize vurdu. Her şeyin başı sağlık, önemli olan can" dedi. - ANTALYA

