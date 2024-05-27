Antalya'da çıkan yangında Akdeniz Üniversitesi'ne ait 250 dekar buğday ekili alan kül oldu - Son Dakika
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Antalya'da çıkan yangında Akdeniz Üniversitesi'ne ait 250 dekar buğday ekili alan kül oldu

Antalya\'da çıkan yangında Akdeniz Üniversitesi\'ne ait 250 dekar buğday ekili alan kül oldu

Antalya'nın Aksu ilçesinde Akdeniz Üniversitesi'ne ait 250 dekar buğday ekili alan, çıkan yangında kül oldu. Yangında yaklaşık 250 dekar buğday ekili alan zarar gördü. Yangının buğday hasadının yakın olduğu bir zamanda meydana geldiği belirtildi.

27.05.2024 20:55
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Antalya'nın Aksu ilçesinde Akdeniz Üniversitesi'ne ait 250 dekar buğday ekili alan, çıkan yangında kül oldu.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Aksu ilçesi Çalkaya Mahallesi'nde Akdeniz Üniversitesi'ne ait buğday ekili arazide meydana geldi. Çıkan yangında yaklaşık 250 dekar buğday ekili alan kül oldu. Arazide buğday hasatının yakında yapılacağını, yangının 250 dekar alanı kül ettiğini belirten Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi görevlisi Ali Berik, "Duman çıkınca haberimiz oldu. Acilen alana geldik. İtfaiyeyi aradık bilgi verdik. İtfaiye bu alanda başka bir yangın alanını söndürüyormuş hemen bu tarafa geçti. Kısa zamanda kuru olduğu için ekini söndürme şansı yoktu" dedi.

Berik, "Akdeniz Üniversitesine ait 250 dekar alan yandı, buğday ekiliydi. Bugünlerde hasat yapılacaktı. İhalesi yapılmak üzereydi, 10 gün içinde hasat edilecekti. Muhtemelen temizlik ateşi yaktılar yakınlarda, bir şekilde yangın bu alana da sıçradı" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da çıkan yangında Akdeniz Üniversitesi'ne ait 250 dekar buğday ekili alan kül oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da çıkan yangında Akdeniz Üniversitesi'ne ait 250 dekar buğday ekili alan kül oldu - Son Dakika
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