Antalya'da Ambulans ile Cip Çarpıştı: 9 Yaralı - Son Dakika
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Antalya'da Ambulans ile Cip Çarpıştı: 9 Yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde hasta taşıyan bir ambulans ile cipin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Kazada toplamda 3 sağlık görevlisi ile cipteki sürücü ve yolcuların da aralarında bulunduğu yaralılar hastaneye kaldırıldı.

04.04.2025 00:58  Güncelleme: 01:01
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Ambulans ile cipin karıştığı kazada 9 kişi yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde hasta taşıyan ambulans ile cipin karıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza saat 23.00 sıralarında Serik ilçesi Orta Mahalle Serik- Belek yolu, Aspendos Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Belek Mahallesi'nde aldığı bir hastayı Özel hastaneye götüren ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 06 BIG 005 plakalı ambulans ile karşı istikametten gelen ve yine sürücüsü öğrenilemeyen 07 BVP 745 plakalı cip çarpıştı. Kazada ambulansta bulunan ve isimleri henüz belirlenemeyen 3'ü sağlık görevlisi 5 kişi ile cipte bulunan sürücü ve 3 yolcu olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansta bulunan 5 yaralı özel bir hastaneye, cipte bulunan 4 yaralı ise Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Trafiğe kapanan yol polis tarafından 30 dakikada araç trafiğine açılırken, belediye ekipleri yağdan dolayı kayganlaşan yolda temizlik çalışması yaptı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Ambulans ile Cip Çarpıştı: 9 Yaralı - Son Dakika

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