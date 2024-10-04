Antalya\'da Arazi Anlaşmazlığı Cinayetinde Tutuklamalar

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Antalya'daki arazi anlaşmazlığı cinayetinde dede ve torun tutuklandı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde akrabalar arasında yaşanan 1 kişinin ölümü, 1'i ağır 4 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan arazi anlaşmazlığı ile ilgili 2 kişi tutuklandı.

Torun Ali Erdem 'kasten öldürmek' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' dedesi Ali Erdem 'kasten öldürmeye azmettirmek' suçlarından tutuklandı.

Manavgat- Yeniköy Mahallesinde akraba 2 aile arasında yaşanan, 1 kişinin ölümü, 1'i ağır 4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan arazi anlaşmazlığıyla ilgili Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Side Jandarma Karakolu ve Jandarmanın Dedektifleri JASAT ekipleri tarafından 5 kişi gözaltına alındı. 5 şüpheli Jandarmadaki işlemlerin ardından öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 27 yaşındaki Ali Erdem 'kasten öldürmek' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs', 75 yaşındaki dedesi Ali Erdem ise 'kasten öldürmeye azmettirmek' suçlarından tutuklanırken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbestbırakıldı.