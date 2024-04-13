Antalya\'da asılı kalan teleferik kabinindeki 87 kişi tahliye edildi

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'da asılı kalan 14 teleferik kabinindeki 87 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Tünektepe mevkiinde bulunan teleferik vagonunun havada asılı kalması üzerine mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Olayda 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 7 vatandaşımız yaralanmıştır. Asılı kalan 14 kabindeki 87 kişi başarıyla tahliye edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Olay yerinde 4 helikopterin aktif olarak görev yaptığı bildirilen açıklamada, "Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 4 helikopter kurtarma çalışmalarında aktif olarak görev yapmaktadır. Gece arama kurtarma çalışmalarını kolaylaştırmak için bölgeye aydınlatma ekipmanları sevk edilmiştir. Bölgeye AFAD, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, UMKE, STK ve itfaiye ekiplerinden toplam; 543 arama kurtarma personeli, 7 helikopter, 1 askeri kargo uçağı, 108 araç, 6 ambulans ile drone görevlendirilmiştir. Kurtarma çalışmaları profesyonel ekiplerimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA