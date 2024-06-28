Antalya'nın Alanya ilçesinde baba ile oğul bıçaklı kavgaya karıştı. Kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Kavganın çıktığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, saat 19.00 sıralarında Tosmur Mahallesi'nde meydana geldi. H.P. ve oğlu H.P. ile Mehmet Taşer, kardeşi Hüseyin Taşer ve Abdullah Solmaz arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın ardından Mehmet Taşer, Hüseyin Taşer ve Abdullah Solmaz vücutlarının farklı yerlerinden bıçaklandı.
Olayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri gelene kadar çevredeki vatandaşlar yaralıların yardımına koşarak onları hayatta tutmaya çalıştı. Sokak ortasında yaralılara ilk müdahaleleri yapıldı.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralılara ambulanslarla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı ancak Mehmet Taşer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi. H.P. ve oğlu ise polis tarafından gözaltına alındı. Olay sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı - Son Dakika
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