Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı - Son Dakika
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Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde baba ile oğulun da dahil olduğu bir bıçaklı kavga meydana geldi. Kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Olayın ardından baba ve oğlu polis tarafından gözaltına alındı. Olay, Tosmur Mahallesi'nde yaşandı ve kavganın çıktığı anlar bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden kişinin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

28.06.2024 08:48
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Antalya'nın Alanya ilçesinde baba ile oğul bıçaklı kavgaya karıştı. Kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Kavganın çıktığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

TARTIŞTIKLARI KİŞİLERİ TEK TEK BIÇAKLADILAR

Olay, saat 19.00 sıralarında Tosmur Mahallesi'nde meydana geldi. H.P. ve oğlu H.P. ile Mehmet Taşer, kardeşi Hüseyin Taşer ve Abdullah Solmaz arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın ardından Mehmet Taşer, Hüseyin Taşer ve Abdullah Solmaz vücutlarının farklı yerlerinden bıçaklandı.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Olayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

VATANDAŞLAR HAYATA TUTUNDURMAYA ÇALIŞTI

Sağlık ekipleri gelene kadar çevredeki vatandaşlar yaralıların yardımına koşarak onları hayatta tutmaya çalıştı. Sokak ortasında yaralılara ilk müdahaleleri yapıldı.

BIÇAKLANAN ADAM HASTANEDE CAN VERDİ

Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralılara ambulanslarla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı ancak Mehmet Taşer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi. H.P. ve oğlu ise polis tarafından gözaltına alındı. Olay sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Hakan Arikan: idaammmm 11 1 Yanıtla
  • güneri polat: Ekonomik bozuklukla gelen ahlaki çöküş.Ve sonuç ortada.Herkes kendi adaletini kendi sağlayacağını düşünüyor.Devlet otoritesi kayboluyormu??? 7 1 Yanıtla
  • Murat Itibar: memleketin dibi çıkmış yaşanacak bi memleket degil 4 1 Yanıtla
  • King elo: antalya yi seven varmı halen 0 3 Yanıtla
  • İbrahim ERDURAN: Güzelim ülkemmde neyi paylaşamaz olduk acaba? 3 0 Yanıtla
  • Ali İzzet Aşrak: nedense böyle şeyler normal gelmeye başladı 2 0 Yanıtla
  • Berat Yıldïrım: Bu bıçak silahtan daha tehlikeli ya mermi öldürmüyor ama bıçak kesin götürüyor yani buna bir ceza verilmeli ağır 1 0 Yanıtla

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