Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı

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Fenerbahçe, Mourinho ile siftah yapıyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde baba ile oğul bıçaklı kavgaya karıştı. Kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Kavganın çıktığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

TARTIŞTIKLARI KİŞİLERİ TEK TEK BIÇAKLADILAR

Olay, saat 19.00 sıralarında Tosmur Mahallesi'nde meydana geldi. H.P. ve oğlu H.P. ile Mehmet Taşer, kardeşi Hüseyin Taşer ve Abdullah Solmaz arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın ardından Mehmet Taşer, Hüseyin Taşer ve Abdullah Solmaz vücutlarının farklı yerlerinden bıçaklandı.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Olayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

VATANDAŞLAR HAYATA TUTUNDURMAYA ÇALIŞTI

Sağlık ekipleri gelene kadar çevredeki vatandaşlar yaralıların yardımına koşarak onları hayatta tutmaya çalıştı. Sokak ortasında yaralılara ilk müdahaleleri yapıldı.

BIÇAKLANAN ADAM HASTANEDE CAN VERDİ

Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralılara ambulanslarla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı ancak Mehmet Taşer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi. H.P. ve oğlu ise polis tarafından gözaltına alındı. Olay sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.