Antalya'da baza altında 25 kilogram esrar ele geçirildi, şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Antalya'da baza altında 25 kilogram esrar ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

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Antalya\'da baza altında 25 kilogram esrar ele geçirildi, şüpheli tutuklandı
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Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerince Muratpaşa'da düzenlenen operasyonda, baza altında 50 parça poşet içinde 25 kilogram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, uyuşturucu ticareti yapmak ve sağlamak suçundan adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 25 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında, uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri Antalya'ya getirerek satışını ve dağıtımını yaptığı yönünde bilgi edinilen Y.K., Muratpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 50 parça poşet içerisinde 25 kilogram esrar ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin valiz ve baza altında olduğu görüldü. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan adli makamlara sevk edilen Y.K. tutuklandı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Antalya'da baza altında 25 kilogram esrar ele geçirildi, şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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