Antalya'da bir apartman dairesinde 3 kardeş ölü bulundu - Son Dakika
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Antalya'da bir apartman dairesinde 3 kardeş ölü bulundu

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Antalya'da bir apartmanın 8'inci katındaki dairede İran uyruklu 3 kardeş ölü bulundu. Olay yerine ekipler sevk edildi.

13.11.2024 15:59
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Antalya'da bir evde 3 kardeşin cansız bedeni bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2384 Sokak üzerinde yer alan bir sitedeki 8 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yaşandı. Yakın tarihte eşyalı bir eve kiralık olarak yerleşen ve henüz ismi öğrenilemeyen İran uyruklu 3 kardeşten haber alınamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

10 GÜN ÖNCE ÖLDÜKLERİ BELİRLENDİ

Yedek anahtarla eve giren ekipler, 3 kardeşin cansız bedeni ile karşılaştı. Kardeşlerin yaklaşık 10 gün önce öldükleri belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kardeşlerin ölüm nedeniyle ilgili polisin incelemesi sürüyor.

Antalya'da bir evde 3 kardeş ölü bulundu
Antalya\'da bir apartman dairesinde 3 kardeş ölü bulundu
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da bir apartman dairesinde 3 kardeş ölü bulundu - Son Dakika

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