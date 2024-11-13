Antalya'da bir evde 3 kardeşin cansız bedeni bulundu.
Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2384 Sokak üzerinde yer alan bir sitedeki 8 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yaşandı. Yakın tarihte eşyalı bir eve kiralık olarak yerleşen ve henüz ismi öğrenilemeyen İran uyruklu 3 kardeşten haber alınamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yedek anahtarla eve giren ekipler, 3 kardeşin cansız bedeni ile karşılaştı. Kardeşlerin yaklaşık 10 gün önce öldükleri belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kardeşlerin ölüm nedeniyle ilgili polisin incelemesi sürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Antalya'da bir apartman dairesinde 3 kardeş ölü bulundu - Son Dakika
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