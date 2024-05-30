Antalya'da durdurulan ambulansın içinde kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Antalya'da durdurulan ambulansın içinde kaçak sigara ele geçirildi

Antalya\'da durdurulan ambulansın içinde kaçak sigara ele geçirildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde polisin durdurduğu bir ambulansın içinde kaçak sigara bulundu. Ambulansın sahte plaka takıldığı ve sigortasız şekilde trafiğe çıkarıldığı tespit edildi. Ambulans şoförünün ise farklı suçlardan sabıkası olduğu belirlendi.

30.05.2024 13:15
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde polisin durdurduğu ambulansta kaçak sigara ele geçirildi. Muğla'da bir şirket üzerine kayıtlı olan ambulansın trafikten men edildiği ve sahte plaka takıldığı belirlendi. Ambulans şoförünün ise farklı suçlardan sabıkasının olduğu bildirildi.

Olay, dün saat 16.45 sıralarında Gazipaşa'da yaşandı. Polis, Anamur istikametinden Alanya istikametine seyir halinde olan 01 FEF 37 plakalı ambulansı gelen ihbar üzerine durdurdu. Ambulans ve şoförü üzerinde incele yapan ekipler, ambulansa sahte plaka takıldığını, ambulansın sigortasız şekilde trafiğe çıkarıldığını tespit etti. Ayrıca ambulansın gerçek plakasının 34 EU 2282 olduğu, Muğla ili Milas ilçesinde hasta ve cenaze nakil işlemleri yapan bir şirket üzerine kayıtlı olduğu belirlendi. Sahte plaka takılıp, sigortasız şekilde trafiğe çıkarılan ambulansta arama yapan polis ekipleri, ambulansta kaçak sigara ele geçirdi.

Ambulans şoförü aranan şahıs çıktı

Ambulans şoförünün Genel Bilgi Taraması'nı (GBT) yapan polis ekipleri, şahsın farklı suçlardan sabıkası olduğunu belirledi. Ambulans şoförüne, sigortasız araç kullanma, kırmızı ışık ihaleli ile birlikte farklı ihlallerden 36 bin TL idari para cezası uygulandı. Arandığı suçlardan dolayı gözaltına alınan ambulans şoförü hakkında araca sahte plaka takmaktan dolayı resmi belgede sahtecilik suçundan adli işlem başlatıldı. Ambulans ise trafikten men edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Gazipaşa, Antalya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da durdurulan ambulansın içinde kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

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