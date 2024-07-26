Antalya\'da Elektrik Tüketimi Rekor Seviyeye Ulaştı

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Hava sıcaklıkları ve yüksek nemle birlikte klima kullanımı artarken, AEDAŞ'ın hizmet bölgesinde elektrik tüketimi neredeyse her gün yeni bir rekor kırıyor. AEDAŞ verilerine göre özellikle turizmin başkenti Antalya'daki yüksek enerji talebinin etkisi ile 19 Temmuz Cuma günü bölgede yılın en yüksek tüketim rakamına ulaşıldı. Ancak bu rakam önce 22 Temmuz Pazartesi ardından da 23 Temmuz Salı günü aşıldı. 23 Temmuz'da bölgedeki toplam elektrik tüketimi bir önceki yılın aynı gününe göre yaklaşık yüzde 14,3 artarak 51 bin 288 MWh'den, 58 bin 606 MWh'ye çıktı.

Aşırı sıcak havalar ve yüksek nem oranları Türkiye'nin pek çok kentinde etkisini gösterirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "tehlikeli sıcaklık" uyarısı verdiği Antalya ve ilçelerinde yoğun klima kullanımının da etkisi ile Akdeniz Bölgesi'nde elektrik tüketiminde ciddi artışlar gözleniyor. Antalya, Burdur ve Isparta'da elektrik dağıtım hizmeti veren Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (AEDAŞ) verilerine göre, bölgede elektrik tüketimi son günlerde peş peşe rekor kırıyor. 19 Temmuz Cuma günü üç ildeki toplam elektrik tüketimi 57 bin 448 MWh'ye ulaşarak 2024 yılının zirvesini görürken, 3 gün sonra yani 22 Temmuz Pazartesi günü 58 bin 370 MWh ile rekor tazelendi. Bölgede elektrik tüketiminde yılın zirvesi ise 23 Temmuz Salı günü yaşandı. 23 Temmuz tarihinde bir önceki yılın aynı gününe göre elektrik tüketimi yüzde 14,2'lik artışla 58 bin 606 MWh'ye çıkarken, 2024'ün yeni rekoru olarak kayıtlara geçti.

"Aşırı yükü yönetmek için acil eylem planı devrede"

Artan elektrik talebine yanıt vermek, kesintisiz, güvenli ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti sunmak için 7 gün 24 saat esası ile faaliyet gösterdiklerini dile getiren AEDAŞ Genel Müdürü İlkay Baydar, "Özellikle yerli ve yabancı turistin yoğun ilgi gösterdiği Antalya'da artan nüfusun yanı sıra sıcak hava ve beraberinde gelen nem, elektrik tüketimine de yansıyor. Gerek turistik tesislerde gerekse meskenlerde klimaların yoğun olarak kullanılması enerji hatlarında aşırı yüklenmeye neden olmakta. Tüketicilerimize en iyi hizmeti sunmak, artan talebe yanıt vermek için acil eylem planını devreye almış durumdayız. Bir yandan sahadaki personelimizi takviye ekipler ile güçlendirirken diğer yandan arızaları önceden yakalayabilmek için teknolojinin bize sunduğu tüm imkanları kullanıyoruz. Arıza, bakım ve onarım ekiplerimiz gün içinde bazen öğle saatlerinde hissedilen hava sıcaklığının 40 dereceleri aştığı koşullarda büyük bir özveri ile çalışmalarına devam ediyor. Enerji altyapımızı sürekli olarak gözden geçiriyor ve olası arızalara karşı hızlı müdahale edebilmek için hazırlıklarımızı aralıksız sürdürüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

" Alanya'da tüketim yüzde 30 arttı"

Yaz aylarının başından itibaren elektrik tüketiminde geçen yıllara göre çok ciddi artışlar yaşandığına işaret eden Baydar, "Bu yıl Haziran ayında da yüksek sıcaklıkla birlikte Antalya ve ilçelerimizde elektrik talebinde aşırı bir yükselme söz konusu oldu. Örneğin bölgemizin önde gelen turistik destinasyonları arasında yer alan Alanya'da son yıllarda yeni yapılaşmalardaki artış ve mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar elektrik tüketimini büyük oranda etkiledi. 2023 Haziran'ına göre bu yıl aynı döneminde Alanya'daki elektrik tüketiminde yüzde 30'lara varan bir artış yaşandı. Gerek Alanya gerekse hizmet verdiğimiz her noktada artan talebe en iyi yanıtı vermek için yatırım, bakım-onarım çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz" dedi. - ANTALYA