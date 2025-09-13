Eski eşinin eşarpla boğduğu Hanım Biçer\'in son anları kamerada

Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde 11 Eylül Perşembe gecesiHızır Çelik (32), boşandığı eşi Hanım Biçer'i evine götürdü. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Hızır Çelik, genç kadını eşarbıyla boğduktan sonra yüzüne yastık bastırarak öldürdü.

EŞİNİN KARDEŞİNİN ARAYIP İTİRAF ETTİ

Cinayetin ardından evden ayrılan zanlı, yaklaşık 16 saat sonra eski eşinin kardeşini arayarak, "Ben kızı öldürdüm, haberiniz olsun" dedi. Daha sonra Döşemealtı Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu.

CANSIZ BEDENİ EVDE BULUNDU

Olay yerine gelen polis ekipleri Biçer'in cansız bedenini evde buldu. Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Biçer'in cenazesi, ailesi tarafından Varsak Mezarlığı'na defnedilmek üzere teslim alındı.

CİNAYET ÖNCESİ VE SONRASI KAMERADA

Öte yandan, talihsiz kadının son anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Biçer ile Hızır Çelik'in birlikte siteye girdikleri, Biçer'in kapıyı açtığı ve ikilinin eve girdiği anlar yer aldı. Bir süre sonra Çelik'in elinde poşetle tek başına evden çıktığı, merdivenden indikten sonra eve doğru baktığı ve ardından siteden ayrıldığı görüldü.