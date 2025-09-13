Eski eşinin eşarpla boğduğu Hanım Biçer'in son anları kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Eski eşinin eşarpla boğduğu Hanım Biçer'in son anları kamerada

Eski eşinin eşarpla boğduğu Hanım Biçer\'in son anları kamerada
13.09.2025 14:33  Güncelleme: 15:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da eski eşi tarafından eşarpla boğularak öldürülen Hanım Biçer'in son anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde genç kadının eski eşiyle ile birlikte siteye girdiği, eve girdikten bir süre sonra ise cinayet zanlısının elinde poşetle tek başına çıkıp siteden uzaklaştığı anlar yer aldı.

Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde 11 Eylül Perşembe gecesiHızır Çelik (32), boşandığı eşi Hanım Biçer'i evine götürdü. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Hızır Çelik, genç kadını eşarbıyla boğduktan sonra yüzüne yastık bastırarak öldürdü.

EŞİNİN KARDEŞİNİN ARAYIP İTİRAF ETTİ

Cinayetin ardından evden ayrılan zanlı, yaklaşık 16 saat sonra eski eşinin kardeşini arayarak, "Ben kızı öldürdüm, haberiniz olsun" dedi. Daha sonra Döşemealtı Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu.

Eşinin eşarpla boğduğu Hanım Biçer'in son anları kamerada
Eski eşini eşarpla boğarak öldüren caninin ifadesi çıldırttı

CANSIZ BEDENİ EVDE BULUNDU

Olay yerine gelen polis ekipleri Biçer'in cansız bedenini evde buldu. Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Biçer'in cenazesi, ailesi tarafından Varsak Mezarlığı'na defnedilmek üzere teslim alındı.

Eşinin eşarpla boğduğu Hanım Biçer'in son anları kamerada

CİNAYET ÖNCESİ VE SONRASI KAMERADA

Öte yandan, talihsiz kadının son anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Biçer ile Hızır Çelik'in birlikte siteye girdikleri, Biçer'in kapıyı açtığı ve ikilinin eve girdiği anlar yer aldı. Bir süre sonra Çelik'in elinde poşetle tek başına evden çıktığı, merdivenden indikten sonra eve doğru baktığı ve ardından siteden ayrıldığı görüldü.

Eşinin eşarpla boğduğu Hanım Biçer'in son anları kamerada
Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Yerel Haberler, Cinayet, antalya, 3-sayfa, Kadın, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eski eşinin eşarpla boğduğu Hanım Biçer'in son anları kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
80 milyon TL’lik mesele 2 iş insanının sonu oldu 80 milyon TL'lik mesele 2 iş insanının sonu oldu
Ankara’da yapılan incelemelerin sonucunda uygunsuzluk tespit edilen bin 316 kilogram et ve tavuk ile çeşitli gıda ürünü imha edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, operasyonun görüntüleri paylaştı. Ankara'da yapılan incelemelerin sonucunda uygunsuzluk tespit edilen bin 316 kilogram et ve tavuk ile çeşitli gıda ürünü imha edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, operasyonun görüntüleri paylaştı.
Kargo bölümünde yangın çıkan uçak acil iniş yaptı Kargo bölümünde yangın çıkan uçak acil iniş yaptı
Kılıçdaroğlu, kayyum sessizliğini nihayet bozdu CHP’lileri kızdıracak sözler Kılıçdaroğlu, kayyum sessizliğini nihayet bozdu! CHP'lileri kızdıracak sözler
Polonya Başbakanı Tusk’un 24 saat korunan evinden arabasını çaldılar Polonya Başbakanı Tusk'un 24 saat korunan evinden arabasını çaldılar
Kural değişti Fenerbahçe, Galatasaray ve Samsunspor’a büyük müjde Kural değişti! Fenerbahçe, Galatasaray ve Samsunspor'a büyük müjde

15:34
Ali Koç ve moderatör arasında törene damga vuran diyalog
Ali Koç ve moderatör arasında törene damga vuran diyalog
15:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Manavgat Belediyesi’ndeki rüşvet paraları için ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet paraları için ilk yorum
14:33
Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, AK Parti’ye katıldı
Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, AK Parti'ye katıldı
14:33
İmamoğlu’nun bu görüntülerine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan tepki
İmamoğlu'nun bu görüntülerine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan tepki
14:10
Bahçeli’nin hoşuna gitmeyecek Ali Koç’tan MHP’nin desteğine beklenmedik yanıt
Bahçeli'nin hoşuna gitmeyecek! Ali Koç'tan MHP'nin desteğine beklenmedik yanıt
14:09
Kırklareli Valisi’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili sözleri programa damga vurdu
Kırklareli Valisi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri programa damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2025 15:58:29. #7.13#
SON DAKİKA: Eski eşinin eşarpla boğduğu Hanım Biçer'in son anları kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.