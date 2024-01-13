 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Antalya'da ev alev alev yandı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da ev alev alev yandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde madde bağımlılarının kaldığı iddia edilen evde çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden olurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda büyümeden söndürüldü. Evde kimsenin yaşamadığı ve yangının madde bağımlıları tarafından çıkarılmış olabileceği bildirildi.

13.01.2024 - 14:33,
Abone Ol

Antalya'da ev alev alev yandı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde madde bağımlılarının kaldığı iddia edilen evde çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden olurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda büyümeden söndürüldü.

Sabahın erken saatlerinde Yukarı Hisar Mahallesi 7001 sokak adresinde bahçe içerisinde bulunan tek katlı evde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

2 daire arasındaki merdiven ve çatı kısmında çıkan yangından yükselen alevler sokağı aydınlatırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın kısa sürede söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

Yangının çıktığı evin Mehmet Ali Metin'e ait olduğu, 2-3 ay önce ölmesinin ardından evde kimsenin yaşamadığı, Seydişehir'deki evinde bulunan eşyaların yanan evin merdivenlerine konulduğu ve bu eşyaların yangında yandığı belirtildi.

Mahalle sakinleri, ev sahibinin ölmesinin ardından evde kimsenin ikamet etmediği, son zamanlarda eve madde bağımlılarının girip kaldıkları, yangını madde bağımlılarının çıkarmış olabileceği bildirildi.

Antalya\'da ev alev alev yandı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Manavgat, İtfaiye, Antalya, İtfaiye, Antalya, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da ev alev alev yandı - Son Dakika


14:14
Terör hedefleri vuruluyor! 32 terörist etkisiz hale getirildi Terör hedefleri vuruluyor! 32 terörist etkisiz hale getirildi
14:05
Ünlü isimlerden şehit düşen 9 askerimiz için taziye mesajları Ünlü isimlerden şehit düşen 9 askerimiz için taziye mesajları
14:01
Esenyurt'ta başıboş atlar sokaklarda dolaştı Esenyurt'ta başıboş atlar sokaklarda dolaştı
13:28
Türkiye'de yakalanan DEAŞ'lı teröristin cebinden İsrail parası çıktı! Üzerine bir de not düşmüşler Türkiye'de yakalanan DEAŞ'lı teröristin cebinden İsrail parası çıktı! Üzerine bir de not düşmüşler
13:01
ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar
12:56
Yenikapı Metro İstasyonu'nda İspanyol bir genç intihar etti Yenikapı Metro İstasyonu'nda İspanyol bir genç intihar etti
12:55
CHP, Tandoğan'da yapılacak mitingi iptal etti CHP, Tandoğan'da yapılacak mitingi iptal etti
12:25
Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı

Son Dakika
14:14 Terör hedefleri vuruluyor! 32 terörist etkisiz hale getirildi
14:05 Ünlü isimlerden şehit düşen 9 askerimiz için taziye mesajları
14:01 Esenyurt'ta başıboş atlar sokaklarda dolaştı
13:28 Türkiye'de yakalanan DEAŞ'lı teröristin cebinden İsrail parası çıktı! Üzerine bir de not düşmüşler
13:01 ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar
12:56 Yenikapı Metro İstasyonu'nda İspanyol bir genç intihar etti
12:55 CHP, Tandoğan'da yapılacak mitingi iptal etti
12:25 Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı
12:20 Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak
12:08 Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 15:39:36. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da ev alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement