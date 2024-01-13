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Antalya'da ev alev alev yandı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde madde bağımlılarının kaldığı iddia edilen evde çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden olurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda büyümeden söndürüldü.

Sabahın erken saatlerinde Yukarı Hisar Mahallesi 7001 sokak adresinde bahçe içerisinde bulunan tek katlı evde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

2 daire arasındaki merdiven ve çatı kısmında çıkan yangından yükselen alevler sokağı aydınlatırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın kısa sürede söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

Yangının çıktığı evin Mehmet Ali Metin'e ait olduğu, 2-3 ay önce ölmesinin ardından evde kimsenin yaşamadığı, Seydişehir'deki evinde bulunan eşyaların yanan evin merdivenlerine konulduğu ve bu eşyaların yangında yandığı belirtildi.

Mahalle sakinleri, ev sahibinin ölmesinin ardından evde kimsenin ikamet etmediği, son zamanlarda eve madde bağımlılarının girip kaldıkları, yangını madde bağımlılarının çıkarmış olabileceği bildirildi.