Antalya\'da evsiz adam Konyaaltı Sahili\'nde ölü bulundu

Antalya'daki Konyaaltı Sahili'nde evsiz bir kişi, belediye görevlilerince yattığı yerde ölü bulundu. Olay, saat 12.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi Akdeniz Bulvarı sahil şeridinde meydana geldi. Bölge esnafı tarafından isminin İsa Lafcı (45) olduğu öğrenilen şahsın kumsalda battaniyeye sarılı vaziyette hareketsiz olduğunu gören belediye görevlileri, şahsı uyandırmaya çalıştı. Şahsın tepki vermemesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerine bilgi verildi. Belirtilen bölgeye gelen sağlık ekipleri, İsa Lafcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

DENİZE GİRMEYİ SÜRDÜRDÜLER

Olay yerine Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü, Olay Yeri İnceleme ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Savcılık ve Olay Yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından cenaze kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekiplerin çalışması sırasında Konyaaltı Sahili'ni dolduranların sahildeki cansız bedeni umursamadan denize girmeyi sürdürmesi ise dikkat çekti.