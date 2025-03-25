Antalya\'da Feci Kaza: İki Yaralı

Antalya'da 2 aracın hurdaya döndüğü kazada otomobil sürücüleri yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Evrenseki Mahallesi Antalya-Manavgat D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Duygu K.'nin kullandığı 07 RM 433 plakalı Volkswagen Polo marka otomobil, Kömürcüler Kavşağında Abdulkadir Ö.'nün kullandığı 46 ACL 433 plakalı Tofaş marka otomobille çarpıştı. Duygu K.'nın kullandığı otomobil, çarpışmanın ardından refüjdeki trafik levhasını da devirip takla atarken, kaza yapan araçların parçaları etrafa saçıldı. Kazada yaralanan otomobil sürücüleri Duygu K. ve Abdulkadir Ö., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA