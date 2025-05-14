Antalya\'da Geri Manevra Kaza Yaptı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde geri manevra yapan otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen motosiklete çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kendi imkanlarıyla gitti.

Kaza, Hasan Fehmi Boztepe Caddesi üzerindeki Çakalderesi mevkiinde bulunan trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdar Ç. yönetimindeki 07 CCH 304 plakalı Fiat marka otomobil, geri manevra yaptığı sırada, kırmızı ışıkta bekleyen Meral D. idaresindeki 07 BFY 223 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü Meral D. hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen trafik ekiplerinin incelemelerinin ardından yaralı sürücü, kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavi oldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA