Antalya\'da Huzur, Asayiş ve Güven Uygulaması: 17 Bin 449 Kişi Sorgulandı

Antalya'da polis ekipleri huzur, asayiş ve güven uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada 17 bin 449 kişi, bin 24 araç ve 548 motosiklet sorgulandı.

Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimlerce suç ve suçlularla mücadele kapsamında Muratpaşa ilçesi genelinde Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla "Huzur, Asayiş ve Güven" uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada 17 bin 449 kişi, bin 24 araç, 548 motosiklet sorgulanırken, hakkında aranma kaydı bulunan 31 şahıs, hırsızlık ve uyuşturucu madde kullanmak suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası aranan 1 şahıs yakalandı. Ekipler, 114 umuma açık ve alkollü mekan denetlemesi gerçekleştirip, 26 kişiye idari para cezası uyguladı.

Yine uygulama kapsamında 21 araç sürücüsüne trafik cezası tatbik edildi; uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak suçundan 6 şahsa da adli işlem yapıldı.

Aramalarda ise 6 ateşli silah, 1 çalıntı motosiklet ve bisiklet, bir miktar narkotik madde, hassas terazi ve 3 kesici alet ele geçirildi. - ANTALYA