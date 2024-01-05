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Antalya'da Huzur, Asayiş ve Güven Uygulaması: 17 Bin 449 Kişi Sorgulandı - Son Dakika
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Antalya'da Huzur, Asayiş ve Güven Uygulaması: 17 Bin 449 Kişi Sorgulandı

Antalya'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur, asayiş ve güven uygulamasında 17 bin 449 kişi, bin 24 araç ve 548 motosiklet sorgulandı. Uygulama sonucunda aranma kaydı bulunan 31 şahıs yakalanırken, 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şahıs da gözaltına alındı. Ayrıca, 114 umuma açık ve alkollü mekan denetlemesi yapılarak 26 kişiye idari para cezası uygulandı. Uygulama kapsamında ayrıca 21 araç sürücüsüne trafik cezası verildi ve 6 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Aramalarda ise 6 ateşli silah, 1 çalıntı motosiklet ve bisiklet, bir miktar narkotik madde, hassas terazi ve 3 kesici alet ele geçirildi.

Antalya\'da Huzur, Asayiş ve Güven Uygulaması: 17 Bin 449 Kişi Sorgulandı
05.01.2024 - 15:44,  Güncelleme: 15:45
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Antalya'da polis ekipleri huzur, asayiş ve güven uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada 17 bin 449 kişi, bin 24 araç ve 548 motosiklet sorgulandı.

Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimlerce suç ve suçlularla mücadele kapsamında Muratpaşa ilçesi genelinde Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla "Huzur, Asayiş ve Güven" uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada 17 bin 449 kişi, bin 24 araç, 548 motosiklet sorgulanırken, hakkında aranma kaydı bulunan 31 şahıs, hırsızlık ve uyuşturucu madde kullanmak suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası aranan 1 şahıs yakalandı. Ekipler, 114 umuma açık ve alkollü mekan denetlemesi gerçekleştirip, 26 kişiye idari para cezası uyguladı.

Yine uygulama kapsamında 21 araç sürücüsüne trafik cezası tatbik edildi; uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak suçundan 6 şahsa da adli işlem yapıldı.

Aramalarda ise 6 ateşli silah, 1 çalıntı motosiklet ve bisiklet, bir miktar narkotik madde, hassas terazi ve 3 kesici alet ele geçirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Antalya, Güvenlik, Uyuşturucu, Trafik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Huzur, Asayiş ve Güven Uygulaması: 17 Bin 449 Kişi Sorgulandı - Son Dakika


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