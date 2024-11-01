Antalya'da Huzur Operasyonu: Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

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Antalya ve 7 ilçesinde eş zamanlı huzur operasyonu: Çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi

80 ikamet, 5 işyeri ile 7 araçta arama yapıldı, 35 ruhsatsız tüfek, 17 ruhsatsız tabanca, 3 kuru sıkı tabanca ele geçirildi

ANTALYA - Antalya'da il geneline suçun önlenmesine yönelik yapılan eş zamanlı 'Huzur Operasyonların'da çok sayıda ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirilirken, 32 şahıs hakkında adli işlem yapıldı, 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 1 şahıs da cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince kent genelinde suçun önlenmesine yönelik eş zamanlı yapılan Huzur Operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında Serik, Korkuteli, Kumluca, Finike, Manavgat, Gazipaşa ve Alanya ilçelerinde toplam 80 ikamet, 5 işyeri ile 7 araçta yapılan aramalarda, 35 ruhsatsız tüfek, 17 ruhsatsız tabanca, 3 kuru sıkı tabanca, bin 624 fişek, mermi ve kartuş, 2 tabanca şarjörü ve 2 delici, kesici alet ele geçirildi.

Yine operasyon kapsamında 32 şahıs hakkında "6136 Sayılı Kanun Kapsamında" adli işlem yapılırken, 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs, adli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.