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Antalya'da aranan motokurye Ali Diken'in cesedi bulundu, ikinci bir ceset araması yapılıyor - Son Dakika
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Antalya'da aranan motokurye Ali Diken'in cesedi bulundu, ikinci bir ceset araması yapılıyor

Antalya'da 36 gündür aranan motokurye Ali Diken'in cinayete kurban gidip gömüldüğü topraktan çıkarılmasının ardından cinayet şüphelisinin ifadeleri sonrası aynı bölgenin yaklaşık 30 metre uzağında ikinci bir ceset araması daha yapılıyor. Şuana kadar bölgeden herhangi bir cesede rastlanılmazken, arama çalışmaları sürüyor.

Antalya\'da aranan motokurye Ali Diken\'in cesedi bulundu, ikinci bir ceset araması yapılıyor
24.01.2024 - 18:18,  Güncelleme: 18:20
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Antalya'da 36 gündür aranan motokurye Ali Diken'in cinayete kurban gidip gömüldüğü topraktan çıkarılmasının ardından cinayet şüphelisinin ifadeleri sonrası aynı bölgenin yaklaşık 30 metre uzağında ikinci bir ceset araması daha yapılıyor.

Antalya'da yaşayan Ali Diken, 20 Aralık 2023 Çarşamba günü motosikletiyle birlikte Antalya'dan kayboldu. Annesi ve yengesi, 32 yaşındaki Ali Diken'i aramak için ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ekibinden yardım istedi. 36 gündür aranan Ali Diken'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Televizyon programına katılan Zeynel B. (33), şüpheli tavırlarının ardından gözaltına alındı. Cinayet şüphesi üzerine gözaltına alınan Zeynel B., sorguda Ali Diken'in gömüldüğü yeri itiraf etti. Şüpheli, yer göstermesi için Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından cesedin gömüldüğü Aksu ilçesi Kundu Mahallesi Sahil Caddesi'ndeki boş araziye götürüldü. Şüphelinin gösterdiği yerde yapılan aramada bir cesede ulaşıldı.

Bölgede yoğun güvenlik önlemi

Aramalar esnasında ise bölgede güvenlik şeritleri çekildi. Etrafa toplanan kalabalık sık sık polis ekipleri tarafından dağılması yönünde uyarıldı.

Elleri kelepçeli şekilde cesedin yerini gösterdi

Cinayet zanlısının ifadesiyle bölgede ikinci bir ceset arayışı için ilk bulunan cesedin hemen 30 metre uzağında ikinci arama çalışması başlatıldı. Elleri kelepçeli şekilde bölgede ekipleri yer gösteren cinayet şüphelisi, ikinci ceset iddiasında bulunduğu yeri gösterdi. İlk gösterilen yerde hassas burunlu köpek ile arama gerçekleştirildi, ardından kepçe ile belirtilen bölge kazılsa da bir cesede rastlanılmadı. Tekrar alana getirilen cinayet şüphelisi Zeynep B., verdiği sözlü ifade sonrası kazma işlemleri devam etti.

Şuana kadar bölgeden herhangi bir cesede rastlanılmazken, arama çalışmaları sürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Müge Anlı, Antalya, Aralık, Güvenlik, Cinayet, Soruşturma, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da aranan motokurye Ali Diken'in cesedi bulundu, ikinci bir ceset araması yapılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da aranan motokurye Ali Diken'in cesedi bulundu, ikinci bir ceset araması yapılıyor - Son Dakika
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