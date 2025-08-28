Antalya'da İkna ile Kurtarılan Şahıs - Son Dakika
Antalya'da İkna ile Kurtarılan Şahıs

Antalya\'da İkna ile Kurtarılan Şahıs
28.08.2025 13:38  Güncelleme: 13:56
Boşanma aşamasındaki eşiyle tartışan şahıs, eşi söz verince intihar girişiminden vazgeçti.

Muratpaşa'da bir süredir ailevi sorunlar yaşayan ve eşinin boşanma davası açtığı Ender E. boşanmak istemediğini belirterek eşi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ender E. dairenin balkonuna çıkarak kendisini demir korkulukların diğer tarafına sarkıttı.

PARK HALİNDE ARAÇLAR YÜZÜNDEN ATLAMAYA YATAĞI KURULAMADI

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Verilen adrese gelen ekipler herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumuna karşı atlama yatağı kurmak istedi, ancak park halindeki araçlar nedeniyle zorluk yaşadı.

Korku dolu anlar! Eşinin tek sözüyle atlamaktan vazgeçti

EŞİNDEN ALDIĞI SÖZ İLE ATLAMAKTAN VAZGEÇTİ

Araç sahiplerine ulaşılarak otomobillerin bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından atlama yatağı kurulabildi. Ender E.'nin polis ekiplerinin ve eşinin kendisi ile görüşme taleplerine yanıt vermemesi üzerine olay yerine müzakereci çağrıldı. Balkon korkuluklarının dış kısmında sürekli hareket halinde olması nedeniyle çevrede toplanan meraklı vatandaşlar yaşananları cep telefonları ile kaydederken olayı endişeli gözlerle izledi. Adrese gelen müzakereci ve eşi ile uzun süre görüşen Ender E. boşanmak istemediğini belirtti. Zaman zaman tehlikeli hareketler yapan Ender E. yaklaşık 45 dakikalık ikna çabasının ardından eşinin boşanma davasını geri çekeceğine söz vermesi üzerine eyleminden vazgeçerek güvenli bölgeye geçti. Polis ekipleri eşliğinde apartmandan inen Ender E. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Korku dolu anlar! Eşinin tek sözüyle atlamaktan vazgeçti
Kaynak: İHA

Antalya'da İkna ile Kurtarılan Şahıs

Antalya'da İkna ile Kurtarılan Şahıs
