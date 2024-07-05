Antalya'da İnşaat İşçileri Silah ve Bıçakla Tehdit Edildi - Son Dakika
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Antalya'da İnşaat İşçileri Silah ve Bıçakla Tehdit Edildi

Antalya'nın Serik ilçesinde yüzmek için denize gelen inşaat işçisi iki arkadaş, tabanca ve bıçakla tehdit edilip paralarının alındığını, motosikletlerine de zarar verildiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Polis, olaya karıştığı tespit edilen 2 şüpheliyi yakaladı.

05.07.2024 11:21
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Antalya'nın Serik ilçesinde yüzmek için denize gelen inşaat işçisi iki arkadaş, tabanca ve bıçakla tehdit edilip paralarının alındığını, motosikletlerine de zarar verildiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Polis, olaya karıştığı tespit edilen 2 şüpheliyi yakaladı.

Olay, dün Serik ilçesi Boğazkent Sahili'nde meydana geldi. İnşaat işçisi iki arkadaş Mustafa Altıntaş ve Mustafa Löklök, yüzmek için denize geldi. Bu sırada kimliği belirsiz iki kişi, iddiaya göre yabancı uyruklu oldukları zannettikleri Mustafa Altıntaş ve Mustafa Löklök'ü silah ve bıçakla tehdit ederek, denize girmemelerini istediler. İki arkadaş ise kendilerinin yabancı uyruklu olmadıklarını ispat etmek için kimliğini gösterdi. Şüpheliler, Mustafa Löklök'ün denize girmek için çıkardığı pantolonun cebindeki 5 bin TL'yi alıp olay yerinden ayrıldı.

Olay sonrası Altıntaş ve Löklök, şahıslardan şikayetçi olmak için emniyete başvurdu.

Olayı anlatan Mustafa Altıntaş, "Sabah kalktım, belimin rahatsızlığından dolayı yüzmek için denize geldim. Birileri yanımıza geldi. Bize yabancı uyrukluymuşuz gibi davrandılar. İspat için kimliğimi göstermek istedim. O sırada arkadaşımla benim yanıma oturdular. Nerelisiniz? diye sordular. Antepli ve Hataylı olduğumuzu söyledik. 'Ne yapıyorsunuz burada?' diye sordular. Bizde denize girip çalışmak için inşaata gideceğimizi söyledik. Onlarda denize giremeyeceğimizi söylediler. Kavga etmek istemediğimiz için tamam dedik. Sonra birdenbire motosikletin tekerleklerine bıçak soktular. 'Hadi gidin bakalım nasıl gideceksiniz' dediler. Bende yaptıklarının iyi bir şey olmadığını ve rızkımla oynadıklarını söyledim. Daha sonra çekip gittiler. Bizde polis ekiplerine haber verdik ve şikayetçi olduk" şeklinde konuştu.

Mustafa Löklök ise şunları söyledi: "Pantolonumun cebinde 5 bin lira para vardı onu almışlar. Önce beni tehdit ettiler. Ben de kavga etmemek için denize girdim. Arkamdan gelip bana silah doğrulttular. Ben de ileri doğru yürüdüm ve polisi aradım. Sonra arkadaşımın motosikletine zarar verdiler, çamaşırlarımızı atıp, cebimdeki 5 bin lirayı almışlar"

Şikayet sonrası harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin S.U ve H.C olduğunu belirledi. Yakalanan şüpheliler polis merkezine götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da İnşaat İşçileri Silah ve Bıçakla Tehdit Edildi - Son Dakika

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