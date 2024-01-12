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Antalya'da İnşaat Şirketi Sahibi Kadını Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Ömür Boyu Hapis Cezası - Son Dakika
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Antalya'da İnşaat Şirketi Sahibi Kadını Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Ömür Boyu Hapis Cezası

Antalya'da bir inşaat şirketi sahibi kadını tabancayla öldürmekten yargılanan sanık, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Olay, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucunda gerçekleşti. Sanık, kadının üzerine 9 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Bir ay sonra yakalanan sanık, mahkeme tarafından 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya\'da İnşaat Şirketi Sahibi Kadını Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Ömür Boyu Hapis Cezası
12.01.2024 - 16:34,
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Antalya'da inşaat şirketi sahibi kadını tabancayla 9 el ateş ederek öldürmekten yargılanan sanık, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

20 Mart 2023'te Muratpaşa ilçesi Rauf Denktaş Bulvarı üzerindeki bir inşaat firmasına ait binada inşaat firmasının sahibi Zehra Çatal (40) ile daha önce ortağı olduğu öğrenilen Yılmaz Fahrioğlu (42) arasında iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Bir süre sonra şahıs, yanındaki tabanca ile kadın ortağının üzerine kurşun yağdırdı. Silah seslerini duyan çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yaya olarak kaçan Fahrioğlu, 1 ay sonra Diyarbakır'da yakalanarak tutuklandı. Yılmaz Fahrioğlu hakkında 'kadına karşı kasten öldürme' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından hazırlanan iddianame, Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, Fahrioğlu'nun ağırlaştırılmış ömür boyu ve 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İndirimsiz müebbet

Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Yılmaz Fahrioğlu, kaldığı cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Salonda Zehra Çatal'ın yakınları, taraf avukatları hazır bulundu. Hakim karşısında savunmasını yapan Yılmaz Fahrioğlu, Zehra Çatal tarafından dolandırıldığını iddia etti. Fahrioğlu, "Pişmanım. Allah katında da pişmanım. Bana küfredince şuurumu kaybettim. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Yılmaz Fahrioğlu'nu 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, 'ruhsatsız silah bulundurma, taşıma veya satın alma' suçundan 1 yıl hapis cezasına mahkum etti. Fahrioğlu'nun cezasında indirim uygulanmadı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da İnşaat Şirketi Sahibi Kadını Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Ömür Boyu Hapis Cezası - Son Dakika


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