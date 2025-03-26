Antalya\'da Kaçakçılık Operasyonları: 6 Tutuklandı

Antalya'da polis ekiplerinin kaçakçılık ve organize suçlara yönelik yürüttüğü operasyonlarda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirilirken, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada il genelinde gerçekleştirdiği operasyonlarda tarihi eser kaçakçılığı, kaçak tütün ve alkol ürünleri ticareti ile aranan şahıslara yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. "Tarihi eser kaçakçılığı" suçundan yürütülen soruşturmalarda 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 18 adet tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirildi.

2 milyon 679 bin makaron ele geçirildi

Öte yandan "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan Kepez, Muratpaşa, Alanya ve Manavgat ilçelerinde yapılan operasyonlarda 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İş yeri, depo ve ikametlerde gerçekleştirilen aramalarda toplam 2 milyon 679 bin 200 adet dolu ve boş makaron, 3 bin 632 paket kaçak sigara, 326 paket elektronik sigara, 240 şişe içki, 239 kilogram tütün ve 68 adet kaçak ilaç ele geçirildi.

Ekipler, aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarda da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişiyi yakalayarak cezaevine teslim etti. - ANTALYA