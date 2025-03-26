Antalya'da Kaçakçılık Operasyonları: 6 Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da Kaçakçılık Operasyonları: 6 Tutuklandı

Antalya\'da Kaçakçılık Operasyonları: 6 Tutuklandı

Antalya'da polis kaçakçılıkla mücadelede tarihi eser ve kaçak malzeme ele geçirirken, 6 kişi tutuklandı.

26.03.2025 17:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da polis ekiplerinin kaçakçılık ve organize suçlara yönelik yürüttüğü operasyonlarda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirilirken, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada il genelinde gerçekleştirdiği operasyonlarda tarihi eser kaçakçılığı, kaçak tütün ve alkol ürünleri ticareti ile aranan şahıslara yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. "Tarihi eser kaçakçılığı" suçundan yürütülen soruşturmalarda 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 18 adet tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirildi.

2 milyon 679 bin makaron ele geçirildi

Öte yandan "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan Kepez, Muratpaşa, Alanya ve Manavgat ilçelerinde yapılan operasyonlarda 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İş yeri, depo ve ikametlerde gerçekleştirilen aramalarda toplam 2 milyon 679 bin 200 adet dolu ve boş makaron, 3 bin 632 paket kaçak sigara, 326 paket elektronik sigara, 240 şişe içki, 239 kilogram tütün ve 68 adet kaçak ilaç ele geçirildi.

Ekipler, aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarda da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişiyi yakalayarak cezaevine teslim etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Kaçakçılık, Uyuşturucu, Güvenlik, antalya, 3-sayfa, Güncel, Polis, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Kaçakçılık Operasyonları: 6 Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Bayraktar, Özel’in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab’te kahve içti Bakan Bayraktar, Özel'in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'te kahve içti
CHP’nin boykot çağrısı yaptığı alışveriş merkezi, iki yıl önce ismini değiştirmiş CHP'nin boykot çağrısı yaptığı alışveriş merkezi, iki yıl önce ismini değiştirmiş
Tartıştı, kavgaya tutuştu, hırsını alamayınca benzinliğe daldı Tartıştı, kavgaya tutuştu, hırsını alamayınca benzinliğe daldı
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD’li mevkidaşı Rubio ile görüştü Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü
İletişim Başkanı Altun’dan Özel’in boykot çağrısına tepki: Başarısız siyaset mühendisliği İletişim Başkanı Altun'dan Özel'in boykot çağrısına tepki: Başarısız siyaset mühendisliği
Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
Lütfü Savaş’ın CHP’nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret Lütfü Savaş'ın CHP'nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret
Özgür Özel’den Erdoğan’ın “Turpun büyüğü“ sözlerine yanıt Özgür Özel'den Erdoğan'ın "Turpun büyüğü" sözlerine yanıt
İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Heybedeki büyük turplar daha dökülmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Heybedeki büyük turplar daha dökülmedi
İletişim Başkanı Altun’dan Özel’in boykot çağrısına tepki: Başarısız siyaset mühendisliği İletişim Başkanı Altun'dan Özel'in boykot çağrısına tepki: Başarısız siyaset mühendisliği

16:47 Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
16:25 Lütfü Savaş’ın CHP’nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret Lütfü Savaş'ın CHP'nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret
15:29 Özgür Özel’den Erdoğan’ın “Turpun büyüğü“ sözlerine yanıt Özgür Özel'den Erdoğan'ın "Turpun büyüğü" sözlerine yanıt
15:03 İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
12:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Heybedeki büyük turplar daha dökülmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Heybedeki büyük turplar daha dökülmedi
23:55 İletişim Başkanı Altun’dan Özel’in boykot çağrısına tepki: Başarısız siyaset mühendisliği İletişim Başkanı Altun'dan Özel'in boykot çağrısına tepki: Başarısız siyaset mühendisliği
23:47 Dışişleri Bakanı Fidan, ABD’li mevkidaşı Rubio ile görüştü Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü
23:28 Tartıştı, kavgaya tutuştu, hırsını alamayınca benzinliğe daldı Tartıştı, kavgaya tutuştu, hırsını alamayınca benzinliğe daldı
23:11 CHP’nin boykot çağrısı yaptığı alışveriş merkezi, iki yıl önce ismini değiştirmiş CHP'nin boykot çağrısı yaptığı alışveriş merkezi, iki yıl önce ismini değiştirmiş
22:41 Bakan Bayraktar, Özel’in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab’te kahve içti Bakan Bayraktar, Özel'in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'te kahve içti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2025 17:53:33. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Kaçakçılık Operasyonları: 6 Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement