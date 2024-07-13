Antalya'da Kamyonetin Parçası Çalındı

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Antalya'da müşterisinin tamir için bıraktığı kamyonetin kasasında parçaları bulamayan tamirci, güvenlik kamerasını izlediğinde parçanın çalındığını gördü. Görüntülerde, kadın ve erkek 2 kişinin el ar abasıyla hurda topladığı, kadının kamyonetin kasasındaki parçayı omuzlayıp el arabasına koyduğu görüldü.

Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş kaza yapan kamyonetini tamir için Manavgat Sanayi Sitesi'nde bulunan bir tamirhaneye bıraktı. Tamirhane sahibi kamyoneti tamir için işyerinin içerisine aldığında kamyonetin tamponunun büyük parçasının olmadığını fark etti.

İşyerinin güvenlik kamerasını izleyen tamirhane sahibi, kamerada hafta sonunda el arabasıyla işyerinin önüne gelen kadın-erkek ve çocuktan oluşan 3 kişiyi gördü. Kadının etrafı gözlemledikten sonra kamyonetin kasasında bulunan parçayı omzuna alarak, el arabasına koyduğu görüldü.

İşyeri sahibi kamyonetin parçasını çalanların belirlendiğini, polisin en kısa sürede yakalayacağına inandığını söyledi. Aramalar devam ediyor. - ANTALYA