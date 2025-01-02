Antalya'da Kanlı Kavga: Genç Baba Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Antalya'da Kanlı Kavga: Genç Baba Hayatını Kaybetti

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Maddi hasarlı kaza sonrası çıkan kavgada bıçaklanan İsmail Kirişçi hayatını kaybetti.

02.01.2025 14:47
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Kanlı biten polis çağırma kavgasında genç babanın cenazesi alındı

ANTALYA - Antalya'da maddi hasarlı kaza sonrası polisin çağrılıp çağrılmaması yönünde çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürülen otel çalışanının cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından abisi ve eski eşi tarafından teslim alınarak memleketi Şanlıurfa'ya götürüldü.

Olay, gece saat 01.15 sularında Gazi Bulvarı Kavşağı'nda gerçekleşti. Gece mesaisi biten otel çalışanlarını taşıyan servis aracına, dört kişinin bulunduğu bir otomobil çarptı. Kazada iki araçta da maddi hasar oluştu. Kazanın ardından otomobilden inen Ferhat S. (17), Muhammet A.(29), Mehmet A. ve Hasan S.(26), servis şoföründen polisi çağırmamasını istedi. Ancak servis şoförü olaya müdahale edilmesi için polisi aramak isteyince tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şahıslar, servis çalışanlarına bıçakla saldırdı. Kavgada, 5 yıldızlı bir otelde barmen olarak çalışan ve bir kız çocuğu babası olan İsmail Takdir Kirişçi (35), tek bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla önce özel bir hastaneye, ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Kirişçi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Şüpheliler yakalandı

Olay yerinden kaçmaya çalışan 4 şüpheli ise polis ekipleri tarafından havaya ateş açılarak yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Aile ve mesai arkadaşları yasta

Kirişçi'nin ölüm haberi ailesini ve mesai arkadaşlarını yasa boğdu. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından cenazesi abisi ve eski eşi tarafından teslim alındı. Kirişçi'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Şanlıurfa'ya götürüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Kanlı Kavga: Genç Baba Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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