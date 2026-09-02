Antalya'da kavşakta beton mikseri devrildi, sürücü S.B. yaralanarak hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Antalya'da kavşakta beton mikseri devrildi, sürücü S.B. yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Antalya\'da kavşakta beton mikseri devrildi, sürücü S.B. yaralanarak hastaneye kaldırıldı
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Antalya'da Dumlupınar Bulvarı ile Yenidoğan Mahallesi kavşağında sola dönüş yapan beton mikseri kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan sürücü S.B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Devrilen mikser nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü sağlanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya'da kavşaktan sola dönüş yaptığı sırada devrilen beton mikserinin sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Dumlupınar Bulvarı ile Yenidoğan Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.B. idaresindeki 07 BDU 384 plakalı beton mikseri, kavşaktan sola dönüş yaptığı sırada kontrolden çıkarak yan yattı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan sürücü S.B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Devrilen beton mikseri nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dumlupınar, Yenidoğan, İnceleme, 3. Sayfa, Antalya, Trafik, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da kavşakta beton mikseri devrildi, sürücü S.B. yaralanarak hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da kavşakta beton mikseri devrildi, sürücü S.B. yaralanarak hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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