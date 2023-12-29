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Antalya'da kayıp olarak aranan Kırgız kadının cesedi bulundu - Son Dakika
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Antalya'da kayıp olarak aranan Kırgız kadının cesedi bulundu

Antalya'da 3 aydır kayıp olarak aranan Kırgızistan uyruklu kadının cesedi Serik ilçesinde bir arazide gömülü halde bulundu. Kozhogulova'nın cenazesi ülkesine gönderildi. Polis ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı ve soruşturma devam ediyor.

Antalya\'da kayıp olarak aranan Kırgız kadının cesedi bulundu
29.12.2023 - 11:12,  Güncelleme: 11:14
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Antalya'da 3 aydır kayıp olarak aranan ve cesedi Serik ilçesinde bir arazide gömülü halde bulunan Kırgızistan uyruklu kadının cenazesi ülkesine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırgızistan'dan bir süre önce Antalya'ya gelen Damira Kozhogulova'ya (51) ulaşamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kozhogulova'nın bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, Kırgız kadının cep telefonunun en son sinyal verdiği adresi belirledi. Cinayet ihtimali üzerinde yoğunlaşan ekipler, şüpheli gördükleri kişileri takibe aldı. Damira Kozhogulova'nın telefon görüşmeleri ve HTS kayıtlarını inceleyen ekipler, Kırgız kadının son olarak M.Y. ile görüştüğünü, ardından da M.Y.'nin tanıştırdığı E.B.'nin Serik ilçesine bağlı Karadayı Mahallesi'ndeki evine gittiğini belirledi. Polis ekipleri, M.Y. ve E.B.'yi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. E.B.'nin yer göstermesi sonucu polis nezaretinde yapılan kazıda Damira Kozhogulova'nın cansız bedeni bulundu.

E.B., ifadesinde Damira Kozhogulova ile alkol aldıklarını, sabah kalktığında ise kadını yatakta hareketsiz bulduğunu öne sürdü. Kozhogulova'nın öldüğünü anlayınca paniğe kapıldığını ileri süren E.B., daha sonra kadının cesedini evinin yakınındaki araziye gömdüğünü söyledi. Ceset, savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şüphelilerden E.B. tutuklanırken, M.Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adli tıpta otopsi işlemleri tamamlanan Kzhogulova'nın cenazesini özel bir cenaze firması aracılığıyla teslim alan kızı Gulzada Kadyrzhan, cenazeyi havayoluyla Kırgızistan'a götürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da kayıp olarak aranan Kırgız kadının cesedi bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da kayıp olarak aranan Kırgız kadının cesedi bulundu - Son Dakika
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