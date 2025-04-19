Antalya'da Kayıp Yusuf Bektaş'ın Cesedi Bulundu - Son Dakika
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Antalya'da Kayıp Yusuf Bektaş'ın Cesedi Bulundu

Düden Çayı'nda bulunan ceset, 3 Nisan'dan beri kayıp olan Yusuf Bektaş'a ait çıktı. Eşi gözyaşı döktü.

19.04.2025 20:38
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Eşinin cansız bedenini teşhis için morga geldi, demirlere yaslanıp gözyaşı döktü

Su teresi toplamak için Düden Çayı'na inen vatandaşın fark ettiği ceset, tanınmayacak halde bulundu

36 yaşındaki kaynak ustasının olduğunu eşi kendi adına olan kredi kartından ve çakmağından teşhis etti

ANTALYA - Antalya'nın Kepez ilçesinde derede bulunan cesedin 3 Nisan'dan bu yana kayıp olan Yusuf Bektaş'a ait olduğunun belirlenmesinin ardından ailesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna geldi. Bektaş'ın eşi morg kapısına yaslanıp uzun süre gözyaşı döktü.

Antalya'nın Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi Hanımeli Sokak'tan geçen Düden Çayı'na sabah saatlerinde su teresi toplamak için inen bir vatandaşın ihbarıyla harekete geçen ekipler, su yüzeyinde sırt üstü yatan bir ceset buldu. Deniz polislerinin su altı kamerasıyla yaptığı ilk görüntülemede cesedin 3 Nisan'dan bu yana kayıp olan 36 yaşındaki kaynak ustası Yusuf Bektaş'a ait olabileceği ihtimali değerlendirildi. Üzerindeki kıyafetlerin benzerliği bu ihtimali güçlendirdi. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan cesedin üzerinde çakmak ve Bektaş'ın eşine ait kredi kartı bulundu. Bu bulgularla birlikte cansız bedenin Yusuf Bektaş'a ait olduğu kesinleşti.

Yusuf Bektaş henüz cesedi bulunmadan önce kayıp olarak aranırken 3 kişinin ifadeye çağrıldığı, ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

Eşi uzun süre ağladı

Yusuf Bektaş'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazenin tespit edilmesi üzerine morga gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Bektaş'ın eşi Esma Nur Bektaş, gözyaşları içinde morgun demir kapısına yaslanarak uzun süre ağladı. Kameralara yansıyan o anlar yürekleri burktu.

"3 ve 4 yaşında iki çocuğumuz var"

Yusuf Bektaş'ın eşi Esma Nur Bektaş ise eşinin cinayete kurban gittiğini iddia etti. Beştaş, "3 Nisan saat 5 buçuktan sonra eşim, annesinden eve çıkarken kayboldu. Üçünden de şikayetçiyiz. Ne gerekiyorsa cezası verilsin. Benim kocamın kanı yerde kalmayacak. Üstünde benim kredi kartım vardı, cebinde bin lira para vardı. 5 yıllık evliyim, iki çocuğum var, biri 4 biri 3 yaşında. Tüm dünya duysun; kocamın kanını yerde bırakmayacağım!"

"Cebinde bin lirası vardı"

Bektaş'ın annesi Elif Tüker de oğlunun cinayet kurbanı olduğunu iddia ederek, "Oğlum, 3 Nisan'da kayboldu. En son 17.30'da gördüm. Evinin olduğu tarafa doğru gidiyordu. Televizyon programında 'Senin oğlunu çuvala koydum, götürdüm' dedi. Üçünden şikayetçiyim, üçünün de cezasını çekmesini istiyorum. Benim oğlumun kesinlikle kanı yerde kalmayacak. Ben oğlumu buldum. Cebinde bin lirası vardı. Bin lira için mi öldürdün? "

Acılı ailenin morg önündeki feryatları uzun süre devam etti, Yusuf Bektaş'ın cenazesi Kurşunlu Mezarlığı'na defnedilecek. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Kayıp Yusuf Bektaş'ın Cesedi Bulundu - Son Dakika

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