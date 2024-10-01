Otomobilin tur minibüsü ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada alnından yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye gitmeyi kabul etmedi.
Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Aydınevler Mahallesi Hasan Ali Yücel Caddesi'nde meydana geldi. Çevreyolu istikametine seyir halindeki Fethi D.'nin kullandığı 27 AVB 631 plakalı tur minibüsü ile karşı istikametten gelen Seyhan D.'nin kullandığı 07 CEC 67 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobil sürücüsü alnından yaralanırken, 112 Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından kendisini iyi hissettiğini belirterek hastaneye gitmeyi kabul etmedi. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Antalya'da Kaza: Yaralı Sürücü Hastaneye Gitmedi - Son Dakika
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