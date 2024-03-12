Antalya'da dehşet: Kıskançlık ve maddi anlaşmazlık yaşadığı karısını bıçaklayarak öldürdü
Kendini banyoda asan koca, polis ekiplerince kurtarıldı
ANTALYA - Antalya'da uzaklaştırması olan koca, kıskançlık ve maddi anlaşmazlık yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada karısını boynundan bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası kendini banyoda asan kocayı, polis ekipleri son anda kurtardı.
Olay, gece saatlerinde Kepez ilçesi Varsak Aktoprak Mahallesi'ndeki bir apartmandaki dairede yaşandı. Alınan bilgiye göre, hakkında 1 aylık uzaklaştırması bulunan V.A. (51), evdeyken Antika A.ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine V. A., elindeki bıçakla eşi Antika A.'yı boynundan bıçaklayarak öldürdü. Ardından banyoya geçip kapıyı kilitleyen V.A., kendini asmaya kalkıştı. Sesleri duyan vatandaşlar ve annelerini kanlar içinde gören evdeki iki çocuğu durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ekibi ve çok sayıda polis sevk edildi. Belirtilen adrese gelen polis, eve girerek banyoya kendini kilitleyen V.A.'yı ipte asılıyken son anda kurtarırken, sağlık ekipleri de yerde kanlar içerisinde yatan Antika A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. V.A., polis ve sağlık ekipleriyle beraber hastaneye kaldırıldı. Cinayet şüphelisinin polislere verdiği sözlü ifadede, kıskançlık ve maddi anlaşmazlık yüzünden tartıştıklarını söylediği öğrenildi.
Talihsiz kadının cansın bedeni ise olay yeri inceleme çalışması ve savcı incelemesi ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Ekiplerin cinayetle ilgili araştırması sürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Antalya'da Kıskançlık ve Maddi Anlaşmazlık Sonucu Karısını Bıçaklayarak Öldüren Koca Kendini Asmaya Kalkıştı - Son Dakika
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