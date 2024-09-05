Gazipaşa'da Kontrolden Çıkan Araç Hacı Musa Çayı'na Uçtu - Son Dakika
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Gazipaşa'da Kontrolden Çıkan Araç Hacı Musa Çayı'na Uçtu

Gazipaşa\'da Kontrolden Çıkan Araç Hacı Musa Çayı\'na Uçtu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobil, kontrolden çıkarak Hacı Musa Çayı'na düştü. Olay sonrasında sürücü aracını bırakıp kaçtı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı ve çaya uçan araç vinç yardımıyla çıkarıldı.

05.09.2024 12:03
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, Hacı Musa Çayı'na uçtu. İsmi henüz öğrenilemeyen sürücü, kazadan hemen sonra aracı bırakarak olay yerinden kaçtı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi Hacı Musa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 AIN 421 plakalı otomobiliyle şehir merkezi istikametine seyir halinde olan ismi öğrenilemeyen sürücü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, Hacı Musa Çayı'na uçtu. Sürücü ise aracını olay yerinde bırakarak firar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili incelemelerde bulundu. Çaya uçan araç, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak çekiciyle otoparka götürüldü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gazipaşa'da Kontrolden Çıkan Araç Hacı Musa Çayı'na Uçtu - Son Dakika

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