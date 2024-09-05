Gazipaşa\'da Kontrolden Çıkan Araç Hacı Musa Çayı\'na Uçtu

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, Hacı Musa Çayı'na uçtu. İsmi henüz öğrenilemeyen sürücü, kazadan hemen sonra aracı bırakarak olay yerinden kaçtı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi Hacı Musa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 AIN 421 plakalı otomobiliyle şehir merkezi istikametine seyir halinde olan ismi öğrenilemeyen sürücü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, Hacı Musa Çayı'na uçtu. Sürücü ise aracını olay yerinde bırakarak firar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili incelemelerde bulundu. Çaya uçan araç, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak çekiciyle otoparka götürüldü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA