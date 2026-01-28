Alanya'da ölümle sonuçlanan trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
Alanya'da ölümle sonuçlanan trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Alanya'da ölümle sonuçlanan trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
28.01.2026 18:08  Güncelleme: 18:13
Alanya'nın Tosmur Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari aracın motosiklete çarpması sonucu 20 yaşındaki Ali Yıldız hayatını kaybetti. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen ve motosiklet sürücüsünün hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Alanya'nın Tosmur Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı güzergahta seyir halinde olan C.G.B. (66) idaresindeki 31 U 8292 plakalı hafif ticari araç ile Ali Yıldız'ın (20) kullandığı 07 BYY 129 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yol kenarına savruldu. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede motosiklet sürücüsü Ali Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerine gelen savcının incelemelerinin ardından Yıldız'ın cansız bedeni, cenaze aracıyla Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. Kazaya karışan hafif ticari aracın sürücüsü C.G.B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazaya karışan otomobil ve motosiklet çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, orta şeritten sağ şeride geçmek isteyen hafif ticari otomobilin, sağ şeritte ilerleyen motosikletli ile çarpıştığı anlar yer aldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17:51
