Antalya'da motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde yaralı olarak kurtuldu - Son Dakika
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Antalya'da motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde yaralı olarak kurtuldu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü, kaskı sayesinde yaralı olarak kazayı atlattı. Kaza sonucunda yaralanan sürücü, kaskının kırıldığı görüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

27.06.2024 23:39
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü kazayı kaskı sayesinden yaralı olarak atlattı.

Kaza, sabah saatlerinde Beyobası Mahallesi D400 Karayolu üzerinde bulunan Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa'dan Kahylar Mahallesi'ne yönüne seyir halinde olan Sedat Ö.Ç.'nin kullandığı 65 ABR 506 plakalı ticari araç, Rüstem T. idaresindeki 07 UU 524 motosikletle çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüyü ölümden başındaki kaskı kurtardı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı motosiklet sürücüsü ileri tetkik ve tedavisi için Alanya'ya sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün kask kullanması, hayatını kurtardı. Sürücünün başında takılı olan kaskın kaza sırasında kırıldığı görüldü. Sürücünün kask takmaması durumunda hayatından olabileceği kaydedildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde yaralı olarak kurtuldu - Son Dakika

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