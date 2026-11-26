Antalya'da, 3 günlük evli olan yeğenini noter önünde 7 el ateş ederek öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Cumhuriyet savcısı, sanığın eşinin suç delillerini gizleme suçundan cezalandırılmasını da istedi.

Olay, 14 Haziran'da Kepez ilçesi Kanal Mahallesi Sakarya Bulvarı üzerindeki bir noterin önünde meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Ömer A. (63) ile yeğeni Amine Bozkurt noter önünde bir araya geldi. İkili arasında çıkan tartışmada Ömer A., üzerindeki tabancayla yeğenine 7 el ateş etti. Ağır yaralanan Bozkurt, ambulansla kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eşi Fadime A. ile birlikte olay yerinden yaya olarak uzaklaşan Ömer A., Cinayet Büro Amirliği ve diğer polis ekiplerinin çalışması sonucunda olay yerine yaklaşık bir kilometre mesafede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer A., nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklandı.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Bir iş yerinin güvenlik kamerası, olay anını ve Ömer A.'nın olay yerinden uzaklaştığı dakikaları kaydetti. Görüntülerde Ömer A. ile Bozkurt'un noter önünde bir araya geldiği, ardından bir süre geçtikten sonra Ömer A.'nın yeğenine ateş edip yaya olarak bölgeden ayrıldığı yer aldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianameyle Ömer A. hakkında "kadına karşı kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından, Fadime A. hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan dava açıldı. Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmaya tutuklu sanık Ömer A., tutuksuz sanık Fadime A., Bozkurt'un kızı Elisa Yorulmaz ve sanık avukatı katıldı.

"Para konusunda anlaşamadılar"

Anlaşmazlığa konu taşınmazın müteahhidi Hamdullah Akbulut, duruşmada tanık olarak dinlendi. Akbulut, "Noter işlemleri için oradaydım, sözleşmeler hazırdı. 2 yıldır süren görüşmeler vardı. Hissedarların çoğu onay vermişti, 4-5 kişi kalmıştı. Onay vermeyenler arasında Amine de vardı. Amine beni arayarak fotoğrafçıda olduğunu, işi bitince gelip imza atacağını söyledi. Amine gelince sanık, maktul ve diğer yakınları noter yakınındaki bir kafede oturdu. Sanık, 'Para verelim, arazi bizim olsun' dedi. Ömer, maktule 200-250 bin TL teklif etti, maktul ise 400-500 bin TL civarında para istedi. Para konusunda anlaşamadılar" dedi.

Bozkurt'un kimliğini değiştirmek üzere kaymakamlığa gittiğini ifade eden Akbulut, şunları söyledi: "Daha sonra maktul kimliğini değiştirmesi gerektiğini söyleyerek kaymakamlığa gitti, saat 15.00 sıralarında beni arayarak sıranın çok olduğunu ve gecikebileceğini söyledi. Amine'yi kaymakamlıktan alarak notere getirdim. Kimliğini değiştirdi. Sabah çektirdiği fotoğrafların ücretini ödemek için sanık ile maktulün yanından ayrıldım. Yanlarından ayrıldıktan sonra silah sesi duydum. Koşarak tekrar yanlarına gittim, Ömer ateş etmişti. Silahı görünce Ömer'in üzerine atladım, müdahale ettim. Sanık ile eşi olay yerinden uzaklaştı. Daha sonra ambulans ve polis ekipleri geldi. Maktul ambulansla hastaneye götürüldü, ardından hayatını kaybettiğini öğrendik"

"Öldürme amacım yoktu"

Tutuklu sanık Ömer A. da "Tanık fotoğrafçıya doğru giderken maktul bana tükürdü, küfür etti ve bir milyon 500 bin TL istedi. Korkutmak amacıyla ayağına doğru sıktım, öldürme amacım yoktu" diye konuştu.

Cumhuriyet savcısından ağırlaştırılmış müebbet talebi

Cumhuriyet savcısı, savunmaların alınmasının ardından esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, Ömer A.'nın "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını ve tutukluluk halinin sürmesini talep etti. Tutuksuz sanık Fadime A.'nın da "suç delillerini gizleme" suçundan cezalandırılması istendi.

Mahkeme heyeti, Ömer A.'nın tutukluluk halinin devamına hükmetti ve eksik hususların giderilmesi amacıyla duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.