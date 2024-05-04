Antalya'da öğrenci servisine sopalı saldırı, o anlar kamerada - Son Dakika
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Antalya'da öğrenci servisine sopalı saldırı, o anlar kamerada

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Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeki öğrenci servisinin şoförü ile tartışan bir başka sürücü, trafik ışıklarında içerisinde öğrencilerin bulunduğu aracın camlarını demir sopayla parçaladı. Saldırı anı servis aracındaki bir öğrencinin cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınırken, öğrencilerin yaşadıkları korku ve panik görüntülere yansıdı. Saldırıya uğrayan servisteki bir öğrencinin velisi, öğrencilere yaşatılanların kabul edilemez olduğunu belirterek, çocukların psikolojik olarak etkilendiklerini ve hastaneye götürüleceklerini söyledi.

04.05.2024 09:27
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Antalya'da öğrencilerin bulunduğu servis aracına sopalı saldırı, o anlar kamerada

Servis aracının şoförüyle tartışan saldırgan sürücü, öğrenci servis aracının camlarını sopayla parçaladı

Saldırıya uğrayan servisteki öğrenci velisi:

"Öğrencilerimize bunu yaşatmaya kimsenin hakkı yok"

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeki öğrenci servisinin şoförü ile tartışan bir başka sürücü, trafik ışıklarında içerisinde öğrencilerin bulunduğu aracın camlarını demir sopayla parçaladı. Saldırı anı servis aracındaki bir öğrencinin cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınırken, öğrencilerin yaşadıkları korku ve panik görüntülere yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Alanya Mersin D-400 karayolu Dinek Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halindeyken 07 C 32301 plakalı servis şoförü H.Ş. ile 48 YN 617 plakalı aracın sürücüsü F.S. arasında tartışma çıktı. Araçların kırmızı ışıkta durduğu anda aracından inen sürücü, eline aldığı sopayla servis aracının ön camına defalarca vurdu. Çevredeki diğer vatandaşlar kavgayı ayırırken, eli sopalı saldırgan aracına binip bölgeden uzaklaştı. Araç plakası ve güvenlik kameralarından yola çıkan polis, aracıyla uzaklaşan sürücü F.S ile olay anında yanında olduğu belirlenen babası M.S.'yi kısa süre içinde yakaladı. Sopayla saldırı sonrasında servis aracının ön camında hasar olduğu görüldü.

Öğrenciler büyük korku yaşadı

Öğrenci servisindeki korku dolu anlar araçta bulunan bir öğrencinin cep telefonu kamerasıyla anbean kayıt altına alındı. Görüntülerde eli sopalı şahsın servis aracının ön camına arka arkaya vurduğu görüldü. O esnada serviste bulunan öğrencilerin yaşadığı korku nedeniyle çığlık attıkları anlar da görüntülere yansıdı.

"Öğrencilerimize bunu yaşatmaya kimsenin hakkı yok"

Saldırıya uğrayan servisteki bir öğrencinin velisi Dudu Akman, çocukların olaydan psikolojik olarak etkilendiğini belirterek, "Yolda saldırıya uğramışlar. Ben de iş yerindeyim, hemen izin alıp çıktım. Karakola geldik şikayetçi olduk. Öğrencilerimize bunu yaşatmaya kimsenin hakkı yok. Trafikte adam duruyor ve çocukların üzerine saldırıyor. Hastaneye gideceğiz. Allah'a şükür çocuklarımızın durumunda bir şey yok ama olabilirdi. 15-16 tane çocuk varmış serviste. Çocuklar psikolojik olarak etkilendiler, çok aşırı korkmuşlar" dedi.

Antalya\'da öğrenci servisine sopalı saldırı, o anlar kamerada
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da öğrenci servisine sopalı saldırı, o anlar kamerada - Son Dakika

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