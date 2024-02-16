Antalya'da jandarma ekiplerinin şehirlerarası otobüslere yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde, 18 otobüs sürücüsüne 62 bin 618 TL, 2 kişiye de emniyet kemeri takmamaktan bin 380 TL para cezası uygulandı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası otobüslere yönelik denetim gerçekleştirdi. 372 otobüs ve bu otobüslerde seyahat eden 14 bin 910 yolcunun denetlendiği uygulamalarda 18 otobüs sürücüsüne 62 bin 618 TL, otobüs yolcusu 2 kişiye emniyet kemeri takmamaktan bin 380 TL ceza kesildi. Otobüs yolcularına ayrıca yaklaşık 10 bin bilgilendirme broşürü dağıtıldı. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Antalya'da Otobüs Denetimlerinde 18 Sürücüye 62 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
Ocak ayında Türkiye genelinde konut satışları, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 17.8 geriledi. İstanbul toplam satışlardan aldığı yüzde 16.7 payla ilk sırada yer aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'de mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı geçen yıl yüzde 52,7'ye yükseldi. Mutlu olduğunu belirten erkeklerin oranı artarken, evli bireylerin daha mutlu olduğu tespit edildi. Hayat pahalılığı ise ülkedeki en büyük sorun olarak görüldü.
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