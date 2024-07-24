Antalya'da Otomobil Çocuğa Çarptı, Yaralandı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk başından yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında D400 Karayolu Nüfus Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa istikametinden Anamur istikametine seyreden Harun B. idaresindeki 06 BDZ 534 plakalı otomobil, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki M.A.B.'ye çarptı. Bisikleti ile beraber yola savrularak sürüklenen çocuk, asfalt zemine başını çarparak yaralandı. Yerde kanlar içerisinde yatan çocuğu fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı çocuk, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili incelme başlatıldı. - ANTALYA