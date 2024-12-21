Antalya'da Sağanak Yağmur Su Baskınlarına Neden Oldu - Son Dakika
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Antalya'da Sağanak Yağmur Su Baskınlarına Neden Oldu

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Antalya'nın Manavgat ve Serik ilçelerinde şiddetli yağışlar yolları ve tarım arazilerini su baskınlarıyla etkiledi. Bazı araçlar suya gömülürken ekipler dereleri açmak için çalışmalara başladı.

21.12.2024 19:32  Güncelleme: 19:38
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Sağanak yağmur yollarda ve tarım arazilerinde su baskınlarına sebep oldu

Birçok cadde ve sokak göle döndü, bazı araçlar suda mahsur kaldı

ANTALYA - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sağanak ve fırtına uyarısında bulunduğu Antalya'da iki ilçede aşırı yağış nedeniyle yollar ve tarım arazilerinde su baskınları yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıda bulunduğu Antalya'da şiddetli yağmur etkili oldu. Manavgat ve Serik ilçesinde dün akşam başlayan yağış, gece ve bir gün sonrası da etkisini sürdürünce hayatı olumsuz etkiledi. Serik ilçesi Belkıs Mahallesi'nde Köprüçayı Irmağı'nın taşması ile dereler taştı. Belediyeye bağlı ekipler iş makineleri ile kapanan dereleri açarak suları tahliye etmek için çalışma başlattı. Kökez Mahallesi'nde Mezba yolu ile Belek oteller bölgesinde yollarda biriken su birikintisi nedeniyle sürücüler zor durumda kaldı.

Manavgat ilçesinde ise yollar adeta göle öndü. Birçok mahallede cadde ve sokakları yoğun su birikintileri oluştu, bazı araçlar mahsur kaldı. Bölgede itfaiye, jandarma, polis, ve belediye ekipleri teyakkuz halinde.

Antalya\'da Sağanak Yağmur Su Baskınlarına Neden Oldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Sağanak Yağmur Su Baskınlarına Neden Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Sağanak Yağmur Su Baskınlarına Neden Oldu - Son Dakika
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